В Україні через війну РФ загинуло понад 500 дітей — Офіс генпрокурора

Станом на 5 листопада цього року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 510 дітей загинули та понад 1143 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Скільки дітей постраждало від війни РФ

В ОГПУ зазначили, що ці цифри — неостаточні й що триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 492, Харківській — 304, Херсонській — 132, Київській — 129, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 96, Чернігівській — 72, Луганській — 67, — йдеться у повідомленні. Поширити

В офісі генпрокурора додали, що 4 листопада внаслідок обстрілу з боку армії РФ Миргородського району Полтавської області постраждали двоє 7-річних дітей.

Документальний проєкт online.ua «Понівечене дитинство»

До Дня захисту дітей команда online.ua представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих до Росії українських дітей.

За понад рік повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Проєкт «Понівечене дитинство» документує свідчення дітей про воєнні злочини російської федерації проти українського народу.