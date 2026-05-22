В Украине изменятся критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий
Кабинет министров Украины принял постановление, изменяющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Об этом сообщили в Минэкономики.

Главные тезисы

  • Изменены критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий в Украине с целью поддержки важного бизнеса в условиях войны.
  • Повышены требования к уровню средней заработной платы для получения статуса критически важного предприятия до 25 941 грн, в том числе для предприятий на прифронтовых территориях.

Критерии бронирования в Украине изменяются: что известно

Бронирование остается важным инструментом поддержки критически важного бизнеса. В то же время, система должна быть понятной, честной и защищенной от манипуляций. Принятые изменения позволяют сохранить баланс между потребностями обороны и стабильной работой предприятий, без которых невозможно функционирование экономики в условиях войны, отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Важно, что одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы.

Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, сохраняется действующее требование на уровне 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21618 грн.

Также работников по совместительству, уже имеющих отсрочку, будут считать в бронировании только один раз — по основной работе, норма заработает в середине июня.

Отмечается, что отдельный блок изменений касается критериев критичности. Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить свои критерии критичности и согласовать их с Минобороны и Минэкономики. Там объяснили:

Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критических услуг, производстве необходимой продукции, поддержании инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин.

Важно, что в течение трех месяцев пересмотрят статус всех предприятий, уже имеющих критичность. Текущие правила бронирования, а также действуя бронирование, продолжат действовать до принятия новых решений.

