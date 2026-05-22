В Україні зміняться критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств. Про це повідомили у Мінекономіки.

Критерії бронювання в Україні змінюються: що відомо

Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни, — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Важливо, що одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Поширити

Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25941 грн.

Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога залишається на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21618 грн.

Також працівників за сумісництвом, які вже мають відстрочку, будуть рахувати в бронюванні лише один раз — за основною роботою, норма запрацює в середині червня.

Зазначається, що окремий блок змін стосується критеріїв критичності. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний термін перезатвердити власні критерії критичності і погодити їх з Міноборони та Мінекономіки. Там пояснили: Поширити

Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад.