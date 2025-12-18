В Украине копейки переименуют в шаги — за что проголосовала Рада

Верховная Рада проголосовала за переименование копейки в шаг. Соответствующий законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины поддержали в первом чтении.

Рада в первом чтении проголосовала за переименование копеек в шаги

Об этом стало известно по трансляции заседания парламента.

"За" отдали свои голоса 264 народных депутата. Смена копейки на шаг станет символическим завершением денежной реформы 1996 года.

Законопроектом, среди инициаторов которого является спикер ВРУ Руслан Стефанчук, предлагается изменить название разменной монеты с "копейка" на удельно украинское — "шаг".

Слово "шаг", как добавляют нардепы, часто встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других украинских классиков.

В 1918 году Центральная Рада выпускала разменные деньги номиналом в 10–50 шагов. Они использовались в обращении до 1919 года, после чего были упразднены большевиками.

Это решение имеет не только техническое, но и символическое содержание. "Копейка" — наследие московской империи и советского прошлого. А "шаг" — историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики. Поделиться

Изменения, как отмечают в Раде, не потребуют дополнительных расходов: монеты "копейка" и "шаг" некоторое время будут обращаться одновременно, а соотношение останется 1:1.

По данным НБУ, в обращении в Украине находится около 14 млрд монет.

В дальнейшем планируется выпуск только монет "50 шагов" — в течение примерно 3-4 лет в количестве десятков миллионов штук. Все остальные номиналы будут от 1 гривны и выше.

Что касается законопроекта о переименовании "копейки" в "шаг", Верховная Рада провела дискуссию о проведении дополнительного пленарного заседания 27 декабря. Соответствующее предложение поддержал 241 народный депутат.

Таким образом, в целом законопроект о переименовании разменной монеты нардепы будут рассмотрены во втором чтении в следующую субботу.