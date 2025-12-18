В Україні копійки перейменують на шаги — за що проголосувала Рада
В Україні копійки перейменують на шаги — за що проголосувала Рада

Верховна Рада України
копійки

Верховна Рада проголосувала за перейменування копійки на шаг. Відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України підтримали в першому читанні.

Головні тези:

  • Перейменування копійки на шаг стане символічним кроком у дерадянізації та відновленні історичних українських назв у грошовій системі.
  • Назва “шаг” використовувалася в українських творах Шевченка, Лесі Українки, що робить її важливим культурним символом.

Рада у першому читанні проголосувала за перейменування копійок на шаги

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

"За" віддали свої голоси 264 народні депутати. Зміна копійки на шаг стане символічним завершенням грошової реформи 1996 року.

Законопроєктом, серед ініціаторів якого є спікер ВРУ Руслан Стефанчук, пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на питомо українську — "шаг".

Слово "шаг", як додають нардепи, часто трапляється у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших українських класиків.

У 1918 році Центральна Рада випускала розмінні гроші номіналом 10–50 шагів. Вони використовувалися в обігу до 1919 року, після чого були скасовані більшовиками.

Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. "Копійка" — спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість "шаг" — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки.

Зміни, як зауважують в Раді, не потребуватимуть додаткових витрат: монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

За даними НБУ, в обігу в Україні перебуває майже 14 млрд монет.

Надалі планується випуск лише монет "50 шагів" — протягом приблизно 3-4 років, у кількості десятків мільйонів штук. Усі інші номінали будуть від 1 гривні і вище.

Що стосується законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг", Верховна Рада провела дискусію щодо проведення додаткового пленарного засідання 27 грудня. Відповідну пропозицію підтримали 241 народний депутат.

Таким чином, в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети нардепи розглянуть в другому читанні в наступну суботу.

