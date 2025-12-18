В Україні копійки перейменують на шаги — за що проголосувала Рада

Верховна Рада проголосувала за перейменування копійки на шаг. Відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України підтримали в першому читанні.
Головні тези:
- Перейменування копійки на шаг стане символічним кроком у дерадянізації та відновленні історичних українських назв у грошовій системі.
- Назва “шаг” використовувалася в українських творах Шевченка, Лесі Українки, що робить її важливим культурним символом.
Рада у першому читанні проголосувала за перейменування копійок на шаги
Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.
"За" віддали свої голоси 264 народні депутати. Зміна копійки на шаг стане символічним завершенням грошової реформи 1996 року.
Законопроєктом, серед ініціаторів якого є спікер ВРУ Руслан Стефанчук, пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на питомо українську — "шаг".
Слово "шаг", як додають нардепи, часто трапляється у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших українських класиків.
У 1918 році Центральна Рада випускала розмінні гроші номіналом 10–50 шагів. Вони використовувалися в обігу до 1919 року, після чого були скасовані більшовиками.
Зміни, як зауважують в Раді, не потребуватимуть додаткових витрат: монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.
За даними НБУ, в обігу в Україні перебуває майже 14 млрд монет.
Надалі планується випуск лише монет "50 шагів" — протягом приблизно 3-4 років, у кількості десятків мільйонів штук. Усі інші номінали будуть від 1 гривні і вище.
Що стосується законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг", Верховна Рада провела дискусію щодо проведення додаткового пленарного засідання 27 грудня. Відповідну пропозицію підтримали 241 народний депутат.
Таким чином, в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети нардепи розглянуть в другому читанні в наступну суботу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-