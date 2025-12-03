Російська мова втратила особливий захист в Україні — за що проголосувала Рада

Верховна Рада 3 листопада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 14120 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов".
Головні тези:
- Ухвалення законопроєкту № 14120 позбавило російську мову особливого захисту в Україні згідно з Європейською Хартією мов.
- Уряд України тепер закріпив правильний переклад Хартії, виключивши зі списку мов, що потребують особливого захисту, російську та молдавську мови.
- Це рішення спричинено бажанням усунути невизначеність та відновити історичну справедливість у мовній політиці країни.
Російська мова втратила особливий захист в Україні
"За" проголосували 264 парламентарі.
Про це повідомив народний депутат та громадський діяч Володимир В'ятрович.
Натомість дію Хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, й поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.
Це рішення також підтримала й Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.
Це рішення, на яке країна чекала багато років. Парламент ухвалив правильний переклад Європейської хартії: російська та неіснуюча "молдавська" мови більше не фігурують в ратифікаційному законі як такі, що потребують особливого захисту.
Вона нагадала, що ще у 2021 році Конституційний Суд України зобов'язав державні органи усунути невизначеність та забезпечити офіційний коректний переклад Хартії.
Нагадаємо, раніше законопроєкт № 14120 могли зняти з розгляду через "тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи".
