Російська мова втратила особливий захист в Україні — за що проголосувала Рада

Верховна Рада 3 листопада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 14120 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов".

Російська мова втратила особливий захист в Україні

"За" проголосували 264 парламентарі.

Про це повідомив народний депутат та громадський діяч Володимир В'ятрович.

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською Хартією мов. Щойно Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, яким схвалила правильний переклад Хартії і вилучила з ратифікаційного закону про російську та неіснуючу молдавську мови. Володимир В'ятрович Народний депутат

Натомість дію Хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, й поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.

Це рішення також підтримала й Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Це рішення, на яке країна чекала багато років. Парламент ухвалив правильний переклад Європейської хартії: російська та неіснуюча "молдавська" мови більше не фігурують в ратифікаційному законі як такі, що потребують особливого захисту.

Вона нагадала, що ще у 2021 році Конституційний Суд України зобов'язав державні органи усунути невизначеність та забезпечити офіційний коректний переклад Хартії.

Сьогодні ми нарешті відновили історичну справедливість і перегорнули сторінку багаторічних спотворень, що використовувалися для політичного тиску та легітимізації русифікації, продемонстрували свою зрілість як європейська держава. Поширити

Нагадаємо, раніше законопроєкт № 14120 могли зняти з розгляду через "тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи".