Русский язык потерял особую защиту в Украине — за что проголосовала Рада

Верховная Рада 3 ноября приняла за основу и в целом законопроект №14120 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков".
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины приняла решение лишить русский язык особой защиты в стране в соответствии с новыми поправками к Европейской Хартии языков.
- 264 парламентария проголосовали за этот законопроект, поддержав правильный перевод Хартии и исключив из списка языков, требующих особой защиты, русский и молдавский языки.
- Это решение было принято для устранения неопределенности и восстановления исторической справедливости в языковой политике страны, демонстрируя зрелость Украины как европейского государства.
Русский язык потерял особую защиту в Украине
"За" проголосовали 264 парламентария.
Об этом сообщил народный депутат и общественный деятель Владимир Вятрович.
Действие Хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский язык и идиш.
Это решение также поддержала и уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
Это решение, которого страна ждала много лет. Парламент принял правильный перевод Европейской хартии: русский и несуществующий "молдавский" языки больше не фигурируют в ратификационном законе как нуждающиеся в особой защите.
Она напомнила, что еще в 2021 году Конституционный Суд обязал государственные органы устранить неопределенность и обеспечить официальный корректный перевод Хартии.
Напомним, ранее законопроект №14120 могли снять с рассмотрения из-за "давление неназванных российских лоббистов в Совете Европы".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-