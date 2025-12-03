Русский язык потерял особую защиту в Украине — за что проголосовала Рада

Верховная Рада 3 ноября приняла за основу и в целом законопроект №14120 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков".

Русский язык потерял особую защиту в Украине

"За" проголосовали 264 парламентария.

Об этом сообщил народный депутат и общественный деятель Владимир Вятрович.

Русский язык больше не защищен в Украине Европейской Хартией языков. Только Верховная Рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Хартии и изъяла из ратификационного закона о русском и несуществующем молдавском языке. Владимир Вятрович Народный депутат

Действие Хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский язык и идиш.

Это решение также поддержала и уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Это решение, которого страна ждала много лет. Парламент принял правильный перевод Европейской хартии: русский и несуществующий "молдавский" языки больше не фигурируют в ратификационном законе как нуждающиеся в особой защите.

Она напомнила, что еще в 2021 году Конституционный Суд обязал государственные органы устранить неопределенность и обеспечить официальный корректный перевод Хартии.

Сегодня мы наконец-то восстановили историческую справедливость и пролистали страницу многолетних искажений, которые использовались для политического давления и легитимизации русификации, продемонстрировали свою зрелость как европейское государство. Поделиться

Напомним, ранее законопроект №14120 могли снять с рассмотрения из-за "давление неназванных российских лоббистов в Совете Европы".