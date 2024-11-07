В Украине ликвидировали российского генерал-майора Клименко
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Проиcшествия
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В Украине ликвидировали российского генерал-майора Клименко

Клименко
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Источник:  online.ua

Во время боевых действий на территории Украины был ликвидирован российский генерал-майор Павл Клименко. СМИ писали, что его подчиненные замучили до смерти американца Рассела Бентли в так называемой ДНР.

Главные тезисы

  • Ликвидация российского генерал-майора Павла Клименко на территории Украины стала 13-м случаем гибели высокопоставленных чиновников РФ в рамках войны против Украины.
  • Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой в оккупированном Донецке и являлся организатором концлагеря для российских военных.

Палач и оккупант: российский генерал-майор Клименко ликвидирован в Украине

Сообщается, что гибель Клименко подтвердили его сестры.

Генерал командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Захарченко в "ДНР". СМИ писали, что бойцы этой бригады в апреле убили американца Рассела Бентли, работавшего на российскую пропаганду.

По подсчетам "Важных историй", это 13-е сообщение о гибели российских генералов на полномасштабной войне РФ против Украины. Только восемь из них подтверждены властями РФ.

Клименко — уроженец Ставрополья, служивший до вторжения в Украину в аннексированном Крыму. Он получил звание генерал-майора в мае 2024 года.

В апреле 2024 года бойцы Клименко также пытали незаконно мобилизованного учителя музыки Владимира Фролова. Фролов имел третью группу инвалидности и хотел демобилизоваться из-за состояния здоровья, однако попал в подвал 5-й бригады. В свидетельстве о смерти было указано, что Фролов погиб во время штурма, однако родственники сообщили, что мужчину пришлось хоронить в закрытом гробу, поскольку тело было изуродовано пытками.

Согласно одному из расследований российских СМИ, Клименко организовал концлагерь-запашку для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там под пыткой военных заставляют отдать командирам плату и выплаты за ранения (иногда для этого они ранят бойцов сами). Также там под пыткой заставляют военных с тяжелыми ранениями идти на штурмы.

Один из двойников Пригожина погиб

Российский военнослужащий Руслан Юнусов, несколько лет назад в документах ставший Евгением Пригожиным, в конце января погиб на войне в Украине.

Данные Юнусова-Пригожина оказались в списке убитых десантников из псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ в окрестностях села Роботино. Информацию о его гибели подтвердила и родственница.

Как сообщали ранее российские СМИ, Юнусов был одним из трех двойников главы "ПВК Вагнер". Он сменил имя в мае 2018 года.

В 2021 году, когда настоящий Пригожин уже находился под санкциями, СМИ сообщали о визитах в Европу его "двойников".

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