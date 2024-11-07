В Україні ліквідували російського генерал-майора Клименка

Під час бойових дій на території України було ліквідовано російського генерал-майора Павла Клименка. ЗМІ писали, що його підлеглі закатували до смерті американця Рассела Бентлі у так званій "ДНР".

Кат і окупант: російського генерал-майора Клименка ліквідовано в Україні

Повідомляється, що загибель Клименка підтвердили його сестри.

Генерал командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка в "ДНР". ЗМІ писали, що бійці цієї бригади у квітні вбили американця Рассела Бентлі, який працював на російську пропаганду.

За підрахунками "Важных историй", це 13-те повідомлення про загибель російських генералів на повномасштабній війні РФ проти України. Лише вісім із них підтверджені владою РФ.

Клименко — уродженець Ставропілля, який служив до вторгнення в Україну в анексованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року.

У квітні 2024 року бійці Клименка також катували незаконно мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Фролов мав третю групу інвалідності і хотів демобілізуватися через стан здоров'я, однак потрапив до тортурного підвалу 5-ї бригади. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати в закритій труні, оскільки тіло було понівечене тортурами. Поширити

Згідно з одним із розслідувань російських ЗМІ, Клименко організував концтабір-катівню для російських військовослужбовців на території занедбаної Петровської шахти в Донецьку. Там під тортурами військових змушують віддати командирам платню і виплати за поранення (іноді для цього вони ранять бійців самі). Також там під тортурами змушують військових із важкими пораненнями йти на штурми.

Один із двійників Пригожина загинув

Російський військовослужбовець Руслан Юнусов, який кілька років тому в документах став Євгеном Пригожиним, наприкінці січня загинув на війні в Україні.

Дані Юнусова-Пригожина опинилися в списку вбитих десантників із псковської 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ на околицях села Роботине. Інформацію про його загибель підтвердила і родичка.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Юнусов був одним із трьох двійників очільника "ПВК Вагнер" Він змінив ім’я у травні 2018 року.

У 2021 році, коли справжній Пригожин вже перебував під санкціями, ЗМІ повідомляли про візити до Європи його "двійників".