В Украине на боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, новые дополнительные системы NASAMS усилят защиту украинского неба от ударов врага.
Украинцев будут защищать новые системы ПВО
Президент официально подтвердил, что 7 ноября провел ежедневный селектор.
Как сообщает Владимир Зеленский, он получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.
Владимир Зеленский также рассказал, что он и его команда успели ознакомиться с данными разведок по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ.
Что известно о системе ПВО NASAMS
NASAMS – это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности.
Его создали норвежская и американская компании – Norwegian Kongsberg и Raytheon.
Эту систему разработали, поскольку хотели ею заменить стоявший на вооружении вооруженных сил Норвегии ЗРК MIM-23 Hawk.
Стоит обратить внимание, что NASAMS стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой.
Буквы SL в аббревиатуре SL-AMRAAM означают англ. Surfaced Launched – запущенные с земли.
Основная единица – взвод. Один взвод NASAMS – 3 пусковые установки (ПУ), которые несут 18 ракет AMRAAM, одна радиолокационная трехкоординатная станция AN/TPQ-64, один пункт управления огнем (ПКВ). Боевая (тактическая) единица – батарея.
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