В Украине на боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, новые дополнительные системы NASAMS усилят защиту украинского неба от ударов врага.

Украинцев будут защищать новые системы ПВО

Президент официально подтвердил, что 7 ноября провел ежедневный селектор.

Как сообщает Владимир Зеленский, он получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме. Сводки с фронта: боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге, - отметил украинский лидер. Поделиться

Владимир Зеленский также рассказал, что он и его команда успели ознакомиться с данными разведок по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ.

Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах, - подытожил глава государства. Поделиться

Что известно о системе ПВО NASAMS

NASAMS – это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности.

Его создали норвежская и американская компании – Norwegian Kongsberg и Raytheon.

Эту систему разработали, поскольку хотели ею заменить стоявший на вооружении вооруженных сил Норвегии ЗРК MIM-23 Hawk.

Стоит обратить внимание, что NASAMS стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой.

Буквы SL в аббревиатуре SL-AMRAAM означают англ. Surfaced Launched – запущенные с земли.

Основная единица – взвод. Один взвод NASAMS – 3 пусковые установки (ПУ), которые несут 18 ракет AMRAAM, одна радиолокационная трехкоординатная станция AN/TPQ-64, один пункт управления огнем (ПКВ). Боевая (тактическая) единица – батарея.