В Україні на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS — Зеленський

За словами глави держави Володимира Зеленського, додаткові системи NASAMS посилять захист українського неба від ударів ворога.

Українців захищатимуть нові системи ППО

Президент офіційно підтвердив, що 7 листопада провів щоденний селектор.

Як повідомляє Володимир Зеленський, він отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими. Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні, - зазначив український лідер. Поширити

Володимир Зеленський також розповів, що він та його команда встигли ознайомитися з даними розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ.

Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи, - підсумував глава держави.

Що відомо про систему ППО NASAMS

NASAMS — це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності.

Його створили норвезька та американська компанії - Norwegian Kongsberg та Raytheon.

Цю систему розробили, оскільки хотіли нею заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії.

Варто звернути увагу на те, що NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.

Літери SL в абревіатурі SL-AMRAAM означають англ. Surfaced Launched — запущені з землі.

Основна одиниця — взвод. Один взвод NASAMS — 3 пускові установки (ПУ), які несуть 18 ракет AMRAAM, одна радіолокаційна трикоординатна станція AN/TPQ-64, один пункт керування вогнем (ПКВ). Бойова (тактична) одиниця — батарея.