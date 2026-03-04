В Украине начались выплаты "детской помощи"

4 марта глава Кабмина Юлия Свириденко официально подтвердила, что в Украине стартовал процесс выплаты "детской помощи". Она обратила внимание на то, что спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощадбанке.
Главные тезисы
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн.
- Кабмин обещает расширение возможностей подачи заявок, в частности, через “Дію”.
Выплаты "детской помощи" — что важно знать
Как отметила Юлия Свириденок, средства в рамках программы "єЯсла" начинают поступать для 1370 человек.
Что важно понимать, выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна после того, как ребенку исполнился 1 год.
Премьер-министр Украины обращает внимание на то, что указанные средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика.
По ее словам, выплаты до 1 года перечислены более чем 46 тысячам семей.
Как отмечает глава Кабмина, также действуют другие выплаты.
Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами и 50 тысячами при рождении ребенка.
