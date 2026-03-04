В Украине начались выплаты "детской помощи"

4 марта глава Кабмина Юлия Свириденко официально подтвердила, что в Украине стартовал процесс выплаты "детской помощи". Она обратила внимание на то, что спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощадбанке.

Выплаты "детской помощи" — что важно знать

Как отметила Юлия Свириденок, средства в рамках программы "єЯсла" начинают поступать для 1370 человек.

Что важно понимать, выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна после того, как ребенку исполнился 1 год.

Премьер-министр Украины обращает внимание на то, что указанные средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика.

По ее словам, выплаты до 1 года перечислены более чем 46 тысячам семей.

С начала этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн. Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности, через “Дія”. Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Как отмечает глава Кабмина, также действуют другие выплаты.