В Украине начались выплаты "детской помощи"
В Украине начались выплаты "детской помощи"

Выплаты "детской помощи" - что важно знать
Читати українською

4 марта глава Кабмина Юлия Свириденко официально подтвердила, что в Украине стартовал процесс выплаты "детской помощи". Она обратила внимание на то, что спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощадбанке.

Главные тезисы

  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн.
  • Кабмин обещает расширение возможностей подачи заявок, в частности, через “Дію”.

Выплаты "детской помощи" — что важно знать

Как отметила Юлия Свириденок, средства в рамках программы "єЯсла" начинают поступать для 1370 человек.

Что важно понимать, выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна после того, как ребенку исполнился 1 год.

Премьер-министр Украины обращает внимание на то, что указанные средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика.

По ее словам, выплаты до 1 года перечислены более чем 46 тысячам семей.

С начала этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн. Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности, через “Дія”. Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей.

Как отмечает глава Кабмина, также действуют другие выплаты.

Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами и 50 тысячами при рождении ребенка.

