В Україні почалися виплати "дитячої допомоги" — як отримати

4 березня глава Кабміну Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що в Україні стартував процес виплати “дитячої допомоги”. Вона звернула увагу на те, що спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку.

Виплати "дитячої допомоги" — що важливо знати

Як зазначила Юлія Свириденок, кошти у межах програми “єЯсла” починають надходити для 1370 людей.

Що важливо розуміти, виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік.

Прем'єр-міністерка України звертає увагу на те, що вказані кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

За її словами, виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам.

З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч грн. Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Як зазначає глава Кабміну, також діють інші виплати.