В Україні почалися виплати "дитячої допомоги" — як отримати

4 березня глава Кабміну Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що в Україні стартував процес виплати “дитячої допомоги”. Вона звернула увагу на те, що спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку.
Головні тези:
- Щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч грн.
- Кабмін обіціє розширення можливостей подання заявок, зокрема через Дію.
Виплати "дитячої допомоги" — що важливо знати
Як зазначила Юлія Свириденок, кошти у межах програми “єЯсла” починають надходити для 1370 людей.
Прем'єр-міністерка України звертає увагу на те, що вказані кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.
За її словами, виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам.
Як зазначає глава Кабміну, також діють інші виплати.
Йдеться про допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами і 50 тисяч при народженні дитини.
