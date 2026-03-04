В Україні почалися виплати "дитячої допомоги" — як отримати
В Україні почалися виплати "дитячої допомоги" — як отримати

Юлія Свириденко
Виплати "дитячої допомоги" — що важливо знати

4 березня глава Кабміну Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що в Україні стартував процес виплати “дитячої допомоги”. Вона звернула увагу на те, що спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку.

Головні тези:

  • Щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч грн.
  • Кабмін обіціє розширення можливостей подання заявок, зокрема через Дію. 

Виплати "дитячої допомоги" — що важливо знати

Як зазначила Юлія Свириденок, кошти у межах програми “єЯсла” починають надходити для 1370 людей.

Що важливо розуміти, виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік.

Прем'єр-міністерка України звертає увагу на те, що вказані кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

За її словами, виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам.

З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч грн. Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Як зазначає глава Кабміну, також діють інші виплати.

Йдеться про допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами і 50 тисяч при народженні дитини.

