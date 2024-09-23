В Украине остановился призыв ограниченно годных с 18 до 25 лет. Что известно

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ограниченно пригодных мужчин от 18 до 25 лет не будут мобилизовать

Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных. Призыв возможен только с письменного согласия, — написал Гончаренко. Поделиться

Парламентарий отметил, что есть исходные данные директивы 116/2/1/21409 от 19.09.2024. Там в пункте 1 указано не призыв мужчин с 18 до 25 лет.

Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Также, по словам Гончаренко, мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Позднее Гончаренко уточнил, что отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины такое распоряжение выдается Генеральным штабом.

Запрет мобилизации мужчин до 25 лет: что известно

В начале сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только по достижении 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев. Поделиться

Нардеп Гончаренко писал 20 сентября по этому законопроекту, что есть директива, запрещающая призыв до 25 лет.

Исходные данные — МД КСО 116/2/1/21409 от 19.09.2024 по не призыва до 25 лет пункт 1.1.