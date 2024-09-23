В Украине остановился призыв ограниченно годных с 18 до 25 лет. Что известно

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Главные тезисы
- В Украине прекращен призыв ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет согласно директиве 116/2/1/21409.
- Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий мобилизацию молодежи до 25 лет с ограниченной годностью к военной службе.
- Генеральный штаб может выдавать отдельные мобилизационные распоряжения для мужчин 50-60 лет.
- Призыв мужчин до 25 лет возможен только с письменного согласия.
Ограниченно пригодных мужчин от 18 до 25 лет не будут мобилизовать
Парламентарий отметил, что есть исходные данные директивы 116/2/1/21409 от 19.09.2024. Там в пункте 1 указано не призыв мужчин с 18 до 25 лет.
Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.
Также, по словам Гончаренко, мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.
Позднее Гончаренко уточнил, что отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины такое распоряжение выдается Генеральным штабом.
Запрет мобилизации мужчин до 25 лет: что известно
В начале сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.
Нардеп Гончаренко писал 20 сентября по этому законопроекту, что есть директива, запрещающая призыв до 25 лет.
Исходные данные — МД КСО 116/2/1/21409 от 19.09.2024 по не призыва до 25 лет пункт 1.1.
Это директива Командования Сухопутных Войск по не призыву до 25 лет. ТОЧКА 1.1. Почему Командование Сухопутных войск? Ибо ТЦК входят в состав Сухопутных войск. Сам текст публиковать нельзя. Он под грифом. Но данные есть.
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