В Україні зупинився призов обмежено придатних з 18 до 25 років. Що відомо

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Головні тези:
- Призов молоді віком 18-25 років обмеженої придатності припинено в Україні згідно з директивою 116/2/1/21409 від 19.09.2024.
- Заборонено мобілізацію чоловіків до 25 років з обмеженою придатністю до військової служби
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону призову молоді до 25 років у військову службу
- Окремі мобілізаційні розпорядження для чоловіків віком 50-60 років може видавати Генеральний штаб
- Директива про не призов чоловіків з 18 до 25 років також поширилася на обласні та районні територіальні центри консультацій
Обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років не мобілізуватимуть
Парламентар зазначив, що є вихідні дані директиви 116/2/1/21409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років.
Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.
Також, за словами Гончаренка, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що стосовно конкретного чоловіка таке розпорядження видається Генеральним штабом.
Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: що відомо
На початку вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.
Нардеп Гончаренко писав 20 вересня щодо цього законопроєкту, що є директива, яка забороняє призов до 25 років.
Вихідні дані — МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024 по не призову до 25 років пункт 1.1.
Це директива Командування Сухопутних Військ по не призову до 25 років. ПУНКТ 1.1. Чому саме Командування Сухопутних військ? Бо ТЦК входять до складу Сухопутних військ. Сам текст публікувати не можна. Він під грифом. Але дані є.
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