В Україні зупинився призов обмежено придатних з 18 до 25 років. Що відомо

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років не мобілізуватимуть

Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою, — написав Гончаренко. Поширити

Парламентар зазначив, що є вихідні дані директиви 116/2/1/21409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років.

Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Також, за словами Гончаренка, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що стосовно конкретного чоловіка таке розпорядження видається Генеральним штабом.

Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: що відомо

На початку вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків. Поширити

Нардеп Гончаренко писав 20 вересня щодо цього законопроєкту, що є директива, яка забороняє призов до 25 років.

Вихідні дані — МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024 по не призову до 25 років пункт 1.1.