В Украине откроют еще один лагерь для военнопленных РФ

В Украине в ближайшее время откроют еще один лагерь для военнопленных из-за большого количества оккупантов, попавших в плен ВСУ или сдавшихся добровольно.

Что известно о новом лагере для военнопленных РФ

Отмечается, что увеличение количества военнопленных связано как с ухудшающейся ситуацией на фронте мотивацией российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной.

Также сообщается, что, как и в случае с лагерем "Запад-1", условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права.

Российские военные обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом к представителям Международного комитета Красного Креста.

Сам лагерь находится в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями.

Содержание военнопленных исключительно в специально отведенных для этого местах предусмотрено Женевскими конвенциями. В отличие от РФ, Украина соблюдает международные гуманитарные нормы. В то время как российская сторона, например, содержит украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, иногда в бесчеловечных условиях, не уважая и фактически не признавая их статус военнопленного, - отметили в пресс-службе проекта. Поделиться

Сдача в украинский плен

Напомним, что после удачной операция "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, увеличилось количество желающих сдаться в украинский плен.

По словам представителя ГУР Андрей Юсов, количество россиян, желающих сдаться в плен, прыгнуло на 70% в сутки.

1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации, и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", - отметил Юсов. Поделиться

К слову, "Хочу жить" - это государственный проект ГУР, помогающий российским военным сдаться в плен ВСУ и уберечь свою жизнь.