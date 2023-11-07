В Украине откроют еще один лагерь для военнопленных РФ

В Украине в ближайшее время откроют еще один лагерь для военнопленных из-за большого количества оккупантов, попавших в плен ВСУ или сдавшихся добровольно.
Что известно о новом лагере для военнопленных РФ
Отмечается, что увеличение количества военнопленных связано как с ухудшающейся ситуацией на фронте мотивацией российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной.
Также сообщается, что, как и в случае с лагерем "Запад-1", условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права.
Российские военные обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом к представителям Международного комитета Красного Креста.
Сам лагерь находится в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями.
Сдача в украинский плен
Напомним, что после удачной операция "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, увеличилось количество желающих сдаться в украинский плен.
По словам представителя ГУР Андрей Юсов, количество россиян, желающих сдаться в плен, прыгнуло на 70% в сутки.
К слову, "Хочу жить" - это государственный проект ГУР, помогающий российским военным сдаться в плен ВСУ и уберечь свою жизнь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-