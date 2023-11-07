В Україні відкриють ще один табір для військополонених РФ

В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно.

Що відомо про новий табір для військополонених РФ

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

Також повідомляється, що як і у випадку з табором "Захід-1", умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права.

Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

Зміст військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом з ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого, - зазначили у пресслужбі проекту. Поширити

Здача в український полон

Нагадаємо, що після вдалої операція "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, збільшилася кількість охочих здатися в український полон.

За словами представника ГУР Андрій Юсов, кількість росіян, які хочуть здатися у полон, стрибнула на 70% за добу.

1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації, і понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою “Хочу жити”, — зазначив Юсов. Поширити

До слова, "Хочу жить" — це державний проєкт ГУР, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ та вберегти своє життя.