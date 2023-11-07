В Україні відкриють ще один табір для військополонених РФ

В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно.
Що відомо про новий табір для військополонених РФ
Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.
Також повідомляється, що як і у випадку з табором "Захід-1", умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права.
Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.
Здача в український полон
Нагадаємо, що після вдалої операція "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, збільшилася кількість охочих здатися в український полон.
За словами представника ГУР Андрій Юсов, кількість росіян, які хочуть здатися у полон, стрибнула на 70% за добу.
До слова, "Хочу жить" — це державний проєкт ГУР, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ та вберегти своє життя.
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