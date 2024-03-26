В Украине отмечают День национальной гвардии. История праздника

26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии. Праздник установлен указом Президента от 18 марта 2015 года.
Нацгвардии — 10 лет
В День Нацгвардии военные опубликовали видео о том, что такое НГУ и об их боевом пути.
Мы нашли гвардейцев и гвардейок, которые были непосредственными участниками исторических событий — известных и не очень, значимых и ярких, моментов побед и болезненных потерь за 10 лет деятельности Национальной гвардии Украины. И они рассказали, как все было.
Зеленский и Сырский поздравили воинов Нацгвардии
Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех воинов Национальной гвардии, защищающих Украину.
Он отметил, что десять лет тому назад была создана Национальная гвардия Украины.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский также поздравил воинов и ветеранов Национальной гвардии Украины.
Он отметил, что десять лет назад в 2014 году Национальная гвардия стала базой для создания украинских добровольческих батальонов. Они двинулись к востоку, чтобы вместе с Вооруженными Силами защитить Украину от российской агрессии.
Также Сырский почтил память погибших военных.
26 марта — День Нацгвардии
Национальная гвардия Украины существовала с 1991 по 2000 год как самостоятельная силовая структура.
11 марта 2014 и.о. Президент Александр Турчинов обратился в Верховную Раду для принятия решения возродить Национальную гвардию из-за вооруженной агрессии России и нарушением территориальной целостности Украины.
С 13 марта 2014 года Законом "О Национальной гвардии Украины" Национальная гвардия Украины была восстановлена. Базой стали внутренние войска МВД.
В 2023 году в Национальной гвардии сформировано 7 бригад "Гвардии наступления": "Буревий", "Спартан", "Рубеж", "Азов", "Красная калина", "Кара-Даг" и "Хартия".
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