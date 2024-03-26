В Украине отмечают День национальной гвардии. История праздника
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине отмечают День национальной гвардии. История праздника

Нацгвардия
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Источник:  online.ua

26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии. Праздник установлен указом Президента от 18 марта 2015 года.

Нацгвардии — 10 лет

В День Нацгвардии военные опубликовали видео о том, что такое НГУ и об их боевом пути.

Мы нашли гвардейцев и гвардейок, которые были непосредственными участниками исторических событий — известных и не очень, значимых и ярких, моментов побед и болезненных потерь за 10 лет деятельности Национальной гвардии Украины. И они рассказали, как все было.

Зеленский и Сырский поздравили воинов Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех воинов Национальной гвардии, защищающих Украину.

Он отметил, что десять лет тому назад была создана Национальная гвардия Украины.

И каждый из этих лет — время неизменной храбрости ради Украины, неизменной силы ради необходимых Украине результатов и неизменной преданности Украине. Гордимся каждым подразделением Национальной гвардии Украины. Спасибо всем воинам Национальной гвардии, которые с 14-го года и от 24 февраля свою собственную судьбу объединили с судьбой независимости Украины. И помним всех воинов-нацгвардейцев, отдавших свою жизнь в боях ради государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский также поздравил воинов и ветеранов Национальной гвардии Украины.

Он отметил, что десять лет назад в 2014 году Национальная гвардия стала базой для создания украинских добровольческих батальонов. Они двинулись к востоку, чтобы вместе с Вооруженными Силами защитить Украину от российской агрессии.

В 2014 году во время Антитеррористической операции имел честь сотрудничать с воинами Национальной гвардии, которые своими подвигами прославили Украину и ее народ. В феврале 2022 г. Национальная гвардия с честью встретила начало широкомасштабной российской агрессии. Как командующий обороной города Киева помню, как украинские нацгвардейцы сорвали планы российского десанта на аэродроме в Гостомеле.

ксандр Сырский

ксандр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Также Сырский почтил память погибших военных.

26 марта — День Нацгвардии

Национальная гвардия Украины существовала с 1991 по 2000 год как самостоятельная силовая структура.

11 марта 2014 и.о. Президент Александр Турчинов обратился в Верховную Раду для принятия решения возродить Национальную гвардию из-за вооруженной агрессии России и нарушением территориальной целостности Украины.

С 13 марта 2014 года Законом "О Национальной гвардии Украины" Национальная гвардия Украины была восстановлена. Базой стали внутренние войска МВД.

В 2023 году в Национальной гвардии сформировано 7 бригад "Гвардии наступления": "Буревий", "Спартан", "Рубеж", "Азов", "Красная калина", "Кара-Даг" и "Хартия".

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