В Україні відзначають День Національної гвардії. Історія свята

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Свято встановлене указом Президента від 18 березня 2015 року.
Нацгвардії — 10 років
У День Нацгвардії військові опублікували стрчку про те, що таке НГУ та про їхній бойовий шлях.
Ми відшукали гвардійців і гвардійок, які були безпосередніми учасниками історичних подій – відомих і не дуже, значимих і яскравих, моментів перемог і болісних втрат за 10 років діяльності Національної гвардії України. І вони розказали, як все було.
Зеленський та Сирський привітали воїнів Нацгвардії
Президент Володимир Зеленський подякував усім воїнам Національної гвардії, які захищають Україну.
Він зазначив, що десять років тому була створена Національна гвардія України.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав воїнів та ветеранів Національної гвардії України.
Він зазначив, що десять років тому, у 2014 році, Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі Збройними Силами захистити Україну від російської агресії.
Також Сирський вшанував загиблих військових.
26 березня — День Нацгвардії
Національна гвардія України існувала з 1991 по 2000 рік як самостійна силова структура.
11 березня 2014 року в.о. Президента Олександр Турчинов звернувся до Верховної Ради для прийняття рішення відродити Національну гвардію через збройну агресію Росії та порушенням територіальної цілісності України.
Від 13 березня 2014 року Законом "Про Національну гвардію України" Національна гвардія України була відновлена. Базою стали Внутрішні війська МВС.
У 2023 році у Національній гвардії сформовано 7 бригад «Гвардії наступу»: «Буревій», «Спартан», «Рубіж», «Азов», «Червона калина», «Кара-Даг» і «Хартія».
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