В Україні відзначають День Національної гвардії. Історія свята

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Свято встановлене указом Президента від 18 березня 2015 року.

Нацгвардії — 10 років

У День Нацгвардії військові опублікували стрчку про те, що таке НГУ та про їхній бойовий шлях.

Ми відшукали гвардійців і гвардійок, які були безпосередніми учасниками історичних подій – відомих і не дуже, значимих і яскравих, моментів перемог і болісних втрат за 10 років діяльності Національної гвардії України. І вони розказали, як все було.

Зеленський та Сирський привітали воїнів Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський подякував усім воїнам Національної гвардії, які захищають Україну.

Він зазначив, що десять років тому була створена Національна гвардія України.

І кожен із цих років – це час незмінної хоробрості заради України, незмінної сили заради необхідних Україні результатів і незмінної відданості Україні. Пишаємось кожним підрозділом Національної гвардії України. Дякую всім воїнам Національної гвардії, які від 14-го року й від 24 лютого свою власну долю поєднали з долею незалежності України. І памʼятаємо всіх воїнів-нацгвардійців, які віддали своє життя в боях заради держави. Володимир Зеленський Президент України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав воїнів та ветеранів Національної гвардії України.

Він зазначив, що десять років тому, у 2014 році, Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі Збройними Силами захистити Україну від російської агресії.

У 2014 році, під час Антитерористичної операції, мав честь співпрацювати з воїнами Національної гвардії, які своїми подвигами прославили Україну та її народ. У лютому 2022 року Національна гвардія з честю зустріла початок широкомасштабної російської агресії. Як командувач оборони міста Києва пригадую, як українські нацгвардійці зірвали плани російського десанту на аеродромі у Гостомелі. ксандр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України

Також Сирський вшанував загиблих військових.

26 березня — День Нацгвардії

Національна гвардія України існувала з 1991 по 2000 рік як самостійна силова структура.

11 березня 2014 року в.о. Президента Олександр Турчинов звернувся до Верховної Ради для прийняття рішення відродити Національну гвардію через збройну агресію Росії та порушенням територіальної цілісності України.

Від 13 березня 2014 року Законом "Про Національну гвардію України" Національна гвардія України була відновлена. Базою стали Внутрішні війська МВС.