В Украине планируют построить первую подземную ГАЭС

На фоне регулярных российских ракетных атак Каневскую гидроаккумулирующую электростанцию решили построить под землей. Это официально подтвердил гендиректор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Каневскую ГАЭС все-таки достроят

Игорь Сирота обращает внимание на то, что с момента полномасштабного вторжения российские оккупанты атаковали станции "Укргидроэнерго" 120 раз.

Он также признал, что страна-агрессорка "достигает своей цели", поскольку Украина до сих пор не имеет максимальной защиты от подобных ударов врага.

Что важно понимать, именно гидроэнергетика обеспечивает покрытие пиковых нагрузок энергопотребления, является мобильным аварийным резервом в энергосистеме и выполняет другие важные функции.

По словам Сироты, доля гидрогенерации в энергосистеме составляет около 10-11%.

Учитывая все эти моменты и уязвимость энергетики, нужно воспользоваться опытом, чтобы максимально усилить украинскую энергосистему.

К примеру, мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недостижимой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей, — отметил Игорь Сирота. Поделиться

Он также добавил, что компания работает над проектами других ГАЭС, однако сейчас в центре внимания — защита существующих объектов и подготовка их к зиме.

Что важно знать о Каневской ГАЭС

Каневская ГАЭС — недостроенная гидроаккумулирующая электростанция в селе Бучак близ Канева Черкасской области.

Ее строительство началось в 1986 году в соответствии с проектом, предусматривающим мощность в 3600 МВт.

Однако уже через 5 лет работы были остановлены.

Долгое время проект электростанции несколько раз перерабатывали, изменялись потенциальные инвесторы и источники финансирования.

Последний известный проект предполагал мощность в 1000 МВт.