В Україні планують побудувати першу підземну ГАЕС

На тлі регулярних російських ракетних атак Канівську гідроакумулюючу електростанцію вирішили побудувати під землею. Це офіційно підтвердив гендиректор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
Головні тези:
- Підземна ГАЕС в Україні буде захищена від російських ракетних атак.
- Гідроенергетика є важливим джерелом енергії, яка також забезпечує аварійний резерв в енергосистемі.
- Канівська ГАЕС - це недобудована електростанція, яка в майбутньому буде функціонувати під землею.
Канівську ГАЕС все-таки добудують
Ігор Сирота звертає увагу на те, що від повномасштабного вторгнення російські окупанти атакували станції "Укргідроенерго" 120 разів.
Він також визнав, що країна-агресорка “досягає своєї мети”, оскільки України досі не має максимального захисту від подібних ударів ворога.
Що також важливо розуміти, саме гідроенергетика забезпечує покриття пікових навантажень енергоспоживання, є мобільним аварійним резервом в енергосистемі та виконує інші важливі функції.
За словами Сироти, частка гідрогенерації в енергосистемі України становить близько 10-11%.
Враховуючи усі ці моменти та вразливість енергетики, потрібно скористатися наявним досвідом, щоб максимально посилити українську енергосистему.
Він також додав, що компанія працює над проєктами інших ГАЕС, однак наразі у центрі уваги — захист вже існуючих об’єктів і підготовка їх до зими.
Що важливо знати про Канівську ГАЕС
Канівська ГАЕС — недобудована гідроакумулююча електростанція в селі Бучак поблизу Канева, що в Черкаській області.
ЇЇ будівництво розпочалося у 1986 році відповідно до проєкту, який передбачав потужність у 3600 МВт.
Однак уже за 5 років роботи було зупинено.
Тривалий період часу проєкт електростанції кілька разів переробляли, змінювалися потенційні інвестори та джерела фінансування.
Останній відомий проєкт передбачав потужність у 1000 МВт.
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