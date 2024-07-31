В Україні планують побудувати першу підземну ГАЕС

На тлі регулярних російських ракетних атак Канівську гідроакумулюючу електростанцію вирішили побудувати під землею. Це офіційно підтвердив гендиректор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Канівську ГАЕС все-таки добудують

Ігор Сирота звертає увагу на те, що від повномасштабного вторгнення російські окупанти атакували станції "Укргідроенерго" 120 разів.

Він також визнав, що країна-агресорка “досягає своєї мети”, оскільки України досі не має максимального захисту від подібних ударів ворога.

Що також важливо розуміти, саме гідроенергетика забезпечує покриття пікових навантажень енергоспоживання, є мобільним аварійним резервом в енергосистемі та виконує інші важливі функції.

За словами Сироти, частка гідрогенерації в енергосистемі України становить близько 10-11%.

Враховуючи усі ці моменти та вразливість енергетики, потрібно скористатися наявним досвідом, щоб максимально посилити українську енергосистему.

До прикладу, ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею, — зазначив Ігор Сирота. Поширити

Він також додав, що компанія працює над проєктами інших ГАЕС, однак наразі у центрі уваги — захист вже існуючих об’єктів і підготовка їх до зими.

Що важливо знати про Канівську ГАЕС

Канівська ГАЕС — недобудована гідроакумулююча електростанція в селі Бучак поблизу Канева, що в Черкаській області.

ЇЇ будівництво розпочалося у 1986 році відповідно до проєкту, який передбачав потужність у 3600 МВт.

Однак уже за 5 років роботи було зупинено.

Тривалий період часу проєкт електростанції кілька разів переробляли, змінювалися потенційні інвестори та джерела фінансування.

Останній відомий проєкт передбачав потужність у 1000 МВт.