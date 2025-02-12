В Украине появился новый государственный праздник — что известно

Верховная Рада 12 февраля одобрила постановление об установлении в Украине Национального дня молитвы, который будет отмечен ежегодно 24 февраля.
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины одобрила установление Национального дня молитвы, который будет отмечаться 24 февраля.
- На этот день запланирована совместная молитва защиты Украины и ее защитников, участвующих в борьбе.
- Инициатива станет символом единения украинского народа и поддержки нации в сложные времена.
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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За постановление № 12412 проголосовали 255 нардепов.
Так, в Национальный день молитвы Верховная Рада проведет заседание, которое начнется с исполнения духовного гимна Украины "Боже велик, един".
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