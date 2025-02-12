В Украине появился новый государственный праздник — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине появился новый государственный праздник — что известно

Рада
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада 12 февраля одобрила постановление об установлении в Украине Национального дня молитвы, который будет отмечен ежегодно 24 февраля.

Главные тезисы

  • Верховная Рада Украины одобрила установление Национального дня молитвы, который будет отмечаться 24 февраля.
  • На этот день запланирована совместная молитва защиты Украины и ее защитников, участвующих в борьбе.
  • Инициатива станет символом единения украинского народа и поддержки нации в сложные времена.

Рада проголосовала за новый государственный праздник

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За постановление № 12412 проголосовали 255 нардепов.

Так, в Национальный день молитвы Верховная Рада проведет заседание, которое начнется с исполнения духовного гимна Украины "Боже велик, един".

Общая молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей непоколебимой веры в победу, говорится в пояснительной записке.

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