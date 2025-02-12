В Україні з'явилося нове державне свято — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні з'явилося нове державне свято — що відомо

Рада
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада 12 лютого схвалила постанову про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатимуть щорічно 24 лютого.

Головні тези:

  • Верховна Рада України схвалила постанову про встановлення Національного дня молитви, який відзначатимуть 24 лютого.
  • У цей день проводитиметься спільна молитва захисту України та її захисників, що беруть участь у боротьбі.
  • Національний день молитви стане символом єднання українського народу та підтримки нації у важкі часи.

Рада проголосувала за нове державне свято

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За постанову № 12412 проголосували 255 нардепів.

Так, у Національний день молитви Верховна Рада проведе засідання, яке почнеться з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу, — йдеться в пояснювальній записці.

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