В Україні з'явилося нове державне свято — що відомо

Верховна Рада 12 лютого схвалила постанову про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатимуть щорічно 24 лютого.
Головні тези:
- Верховна Рада України схвалила постанову про встановлення Національного дня молитви, який відзначатимуть 24 лютого.
- У цей день проводитиметься спільна молитва захисту України та її захисників, що беруть участь у боротьбі.
- Національний день молитви стане символом єднання українського народу та підтримки нації у важкі часи.
Рада проголосувала за нове державне свято
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За постанову № 12412 проголосували 255 нардепів.
Так, у Національний день молитви Верховна Рада проведе засідання, яке почнеться з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-