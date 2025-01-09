Рада визнала геноцид черкеського народу Російською імперією

Верховна Рада України 9 січня ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, який вчинила Російська імперія під час Кавказької війни 1763–1864 років.

Рада визнала геноцид черкеського народу під час російсько-кавказької війни 1763–1864 років

Важливий документ, що відновлює історичну справедливість, підтримали 232 нардепи.

Про це повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, яка є головною авторкою постанови.

Це історична постанова, яка є результатом спільної роботи ТСК. Будучи головною авторкою, дякую всім колегам та експертам, які долучилися до її створення. Марія Мезенцева Народна депутатка

Основні положення постанови:

Масове знищення черкесів та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини в 1763–1864 роках офіційно визнати геноцидом.

Висловити солідарність із черкеським народом, вшановуючи пам’ять жертв злочину.

Засудити дії російської імперії, які призвели до значних втрат серед черкеського суспільства.

Звернутися до інших країн і організацій з проханням визнати ці злочини як геноцид.

Надати право на репатріацію та самовизначення.

Засудити спроби російської пропаганди спотворити історичні факти.

Доручити відповідним органам Верховної Ради опрацювати наступні кроки, зокрема, створення освітніх та дослідницьких програм.

Народний депутат Олексій Гончаренко був також одним з авторів постанови.

Геноцид, здійснений Російською імперією під час російсько-кавказької війни (1763–1864), супроводжувався етнічною чисткою, масовими вбивствами, примусовим переселенням, а також організацією голоду та епідемій. Україна вшановує пам’ять жертв цього злочину, засуджує колоніальну політику імперії та закликає міжнародну спільноту визнати цей геноцид, – написав Гончаренко. Поширити

Український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар зазначив, що прийняття постанови щодо визнання геноциду черкеського народу є результатом великої спільної роботи спеціальної комісії Верховної Ради, українських громадських організацій та черкеських організацій з усього світу.

Сподіваюся, наступним кроком стане ухвалення законопроєкту 11402 про основні засади державної політики України щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів РФ, що створить правове поле для роботи по деколонізації РФ, яку зараз за власною ініціативою ведуть громадські організації.

Геноцид черкеського народу: що відомо

Геноцид черкесів (адигів) Російською імперією відбувався під час Кавказької війни 1763–1864 років. Унаслідок бойових дій та переселень понад 90% черкесів було вичищено з їхньої історичної батьківщини. Натомість черкеські землі заселили іншими народами, в тому числі насильницьким шляхом переселяла українських козаків.

Нині у РФ живе 750 тис черкесів, ще 4,5 мільйона - в діаспорі, значна частина мріє про повернення на історичну батьківщину. Великі та впливові черкеські діаспори є в Туреччині, Йорданії, Сирії тощо. Поширити

Уряд Російської Федерації досі не визнає геноциду і знищення адигів.