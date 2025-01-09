Рада визнала геноцид черкеського народу Російською імперією

Верховна Рада України 9 січня ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, який вчинила Російська імперія під час Кавказької війни 1763–1864 років.
Головні тези:
- Українська Верховна Рада визнала геноцид черкеського народу, що вчинила Російська імперія під час Кавказької війни 1763–1864 років.
- Це важливий крок у відновленні історичної справедливості та вшануванні пам'яті жертв злочину, який отримав підтримку 232 нардепів.
- Ухвалення постанови є результатом спільної роботи та закликом до інших країн визнати цей геноцид.
- Геноцид черкеського народу під час російсько-кавказької війни (1763–1864) супроводжувався масовими вбивствами та примусовим переселенням.
- Україна закликає до деколонізації РФ та надає право на репатріацію та самовизначення черкеському народу, що страждає від наслідків геноциду Російською імперією.
Рада визнала геноцид черкеського народу під час російсько-кавказької війни 1763–1864 років
Важливий документ, що відновлює історичну справедливість, підтримали 232 нардепи.
Про це повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, яка є головною авторкою постанови.
Основні положення постанови:
Масове знищення черкесів та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини в 1763–1864 роках офіційно визнати геноцидом.
Висловити солідарність із черкеським народом, вшановуючи пам’ять жертв злочину.
Засудити дії російської імперії, які призвели до значних втрат серед черкеського суспільства.
Звернутися до інших країн і організацій з проханням визнати ці злочини як геноцид.
Надати право на репатріацію та самовизначення.
Засудити спроби російської пропаганди спотворити історичні факти.
Доручити відповідним органам Верховної Ради опрацювати наступні кроки, зокрема, створення освітніх та дослідницьких програм.
Народний депутат Олексій Гончаренко був також одним з авторів постанови.
Український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар зазначив, що прийняття постанови щодо визнання геноциду черкеського народу є результатом великої спільної роботи спеціальної комісії Верховної Ради, українських громадських організацій та черкеських організацій з усього світу.
Сподіваюся, наступним кроком стане ухвалення законопроєкту 11402 про основні засади державної політики України щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів РФ, що створить правове поле для роботи по деколонізації РФ, яку зараз за власною ініціативою ведуть громадські організації.
Геноцид черкеського народу: що відомо
Геноцид черкесів (адигів) Російською імперією відбувався під час Кавказької війни 1763–1864 років. Унаслідок бойових дій та переселень понад 90% черкесів було вичищено з їхньої історичної батьківщини. Натомість черкеські землі заселили іншими народами, в тому числі насильницьким шляхом переселяла українських козаків.
Уряд Російської Федерації досі не визнає геноциду і знищення адигів.
Офіційно день пам'яті жертв черкеського геноциду щороку 21 травня відзначають у трьох республіках: Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії та Адигеї.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-