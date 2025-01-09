Рада визнала геноцид черкеського народу Російською імперією
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада визнала геноцид черкеського народу Російською імперією

Рада
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Джерело:  online.ua

Верховна Рада України 9 січня ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, який вчинила Російська імперія під час Кавказької війни 1763–1864 років.

Головні тези:

  • Українська Верховна Рада визнала геноцид черкеського народу, що вчинила Російська імперія під час Кавказької війни 1763–1864 років.
  • Це важливий крок у відновленні історичної справедливості та вшануванні пам'яті жертв злочину, який отримав підтримку 232 нардепів.
  • Ухвалення постанови є результатом спільної роботи та закликом до інших країн визнати цей геноцид.
  • Геноцид черкеського народу під час російсько-кавказької війни (1763–1864) супроводжувався масовими вбивствами та примусовим переселенням.
  • Україна закликає до деколонізації РФ та надає право на репатріацію та самовизначення черкеському народу, що страждає від наслідків геноциду Російською імперією.

Рада визнала геноцид черкеського народу під час російсько-кавказької війни 1763–1864 років

Важливий документ, що відновлює історичну справедливість, підтримали 232 нардепи.

Про це повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, яка є головною авторкою постанови.

Це історична постанова, яка є результатом спільної роботи ТСК. Будучи головною авторкою, дякую всім колегам та експертам, які долучилися до її створення.

Марія Мезенцева

Марія Мезенцева

Народна депутатка

Основні положення постанови:

  • Масове знищення черкесів та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини в 1763–1864 роках офіційно визнати геноцидом.

  • Висловити солідарність із черкеським народом, вшановуючи пам’ять жертв злочину.

  • Засудити дії російської імперії, які призвели до значних втрат серед черкеського суспільства.

  • Звернутися до інших країн і організацій з проханням визнати ці злочини як геноцид.

  • Надати право на репатріацію та самовизначення.

  • Засудити спроби російської пропаганди спотворити історичні факти.

  • Доручити відповідним органам Верховної Ради опрацювати наступні кроки, зокрема, створення освітніх та дослідницьких програм.

Народний депутат Олексій Гончаренко був також одним з авторів постанови.

Геноцид, здійснений Російською імперією під час російсько-кавказької війни (1763–1864), супроводжувався етнічною чисткою, масовими вбивствами, примусовим переселенням, а також організацією голоду та епідемій. Україна вшановує пам’ять жертв цього злочину, засуджує колоніальну політику імперії та закликає міжнародну спільноту визнати цей геноцид, – написав Гончаренко.

Український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар зазначив, що прийняття постанови щодо визнання геноциду черкеського народу є результатом великої спільної роботи спеціальної комісії Верховної Ради, українських громадських організацій та черкеських організацій з усього світу.

Сподіваюся, наступним кроком стане ухвалення законопроєкту 11402 про основні засади державної політики України щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів РФ, що створить правове поле для роботи по деколонізації РФ, яку зараз за власною ініціативою ведуть громадські організації.

Геноцид черкеського народу: що відомо

Геноцид черкесів (адигів) Російською імперією відбувався під час Кавказької війни 1763–1864 років. Унаслідок бойових дій та переселень понад 90% черкесів було вичищено з їхньої історичної батьківщини. Натомість черкеські землі заселили іншими народами, в тому числі насильницьким шляхом переселяла українських козаків.

Нині у РФ живе 750 тис черкесів, ще 4,5 мільйона - в діаспорі, значна частина мріє про повернення на історичну батьківщину. Великі та впливові черкеські діаспори є в Туреччині, Йорданії, Сирії тощо.

Уряд Російської Федерації досі не визнає геноциду і знищення адигів.

Офіційно день пам'яті жертв черкеського геноциду щороку 21 травня відзначають у трьох республіках: Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії та Адигеї.

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