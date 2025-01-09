Рада признала геноцид черкесского народа Российской империей

Верховная Рада Украины 9 января приняла постановление о признании геноцида черкесского народа, который совершила Российская империя во время Кавказской войны 1763-1864 годов.
Главные тезисы
- Геноцид черкесского народа во время русско-кавказской войны (1763–1864) признан Украинской Верховной Радой.
- Признание геноцида является важным шагом в восстановлении исторической справедливости и памяти жертв преступления.
- Украина призывает к деколонизации России и предоставляет право на репатриацию и самоопределение черкесскому народу.
- Международное сообщество и организации призываются признать геноцид черкесского народа и осудить действия российской империи.
- Геноцид черкесского народа включает массовые убийства, принудительное переселение и организацию голода и эпидемий.
Рада признаал геноцид черкесского народа во время русско-кавказской войны 1763-1864 годов
Важный документ, восстанавливающий историческую справедливость, поддержали 232 нардепа.
Об этом сообщила народная депутатка Мария Мезенцева, которая является главным автором постановления.
Основные положения постановления:
Массовое уничтожение черкесов и их насильственное изгнание из исторической родины в 1763-1864 годах официально признали геноцидом.
Выразить солидарность с черкесским народом, чествуя память жертв преступления.
Осудить действия российской империи, повлекшие значительные потери среди черкесского общества.
Обратиться в другие страны и организации с просьбой признать эти преступления как геноцид.
Предоставить право на репатриацию и самоопределение.
Осудить пробы русской пропаганды исказить исторические факты.
Поручить соответствующим органам Верховной Рады проработать следующие шаги, в частности создание образовательных и исследовательских программ.
Народный депутат Алексей Гончаренко был одним из авторов постановления.
Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь отметил, что принятие постановления о признании геноцида черкесского народа является результатом большой совместной работы специальной комиссии Верховной Рады, украинских общественных организаций и черкесских организаций со всего мира.
Надеюсь, следующим шагом станет принятие законопроекта 11402 об основных принципах государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями колониальных народов РФ, что создаст правовое поле для работы по деколонизации РФ, которую сейчас по собственной инициативе ведут общественные организации.
Геноцид черкесского народа: что известно
Геноцид черкесов (адыгов) Российской империей происходил во время Кавказской войны 1763-1864 годов. В результате боевых действий и переселений более 90% черкесов было вычтено из их исторической родины. Черкесские земли заселили другими народами, в том числе насильственным путем переселяла украинских казаков.
Правительство Российской Федерации до сих пор не признает геноцида и уничтожения адыгов.
Официально день памяти жертв черкесского геноцида ежегодно 21 мая отмечают в трех республиках: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Адыгее.
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