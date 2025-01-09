Рада признала геноцид черкесского народа Российской империей

Верховная Рада Украины 9 января приняла постановление о признании геноцида черкесского народа, который совершила Российская империя во время Кавказской войны 1763-1864 годов.

Рада признаал геноцид черкесского народа во время русско-кавказской войны 1763-1864 годов

Важный документ, восстанавливающий историческую справедливость, поддержали 232 нардепа.

Об этом сообщила народная депутатка Мария Мезенцева, которая является главным автором постановления.

Это историческое постановление, являющееся результатом совместной работы ВСК. Будучи главным автором, благодарю всех коллег и экспертов, которые присоединились к ее созданию. Мария Мезенцева Народная депутатка

Основные положения постановления:

Массовое уничтожение черкесов и их насильственное изгнание из исторической родины в 1763-1864 годах официально признали геноцидом.

Выразить солидарность с черкесским народом, чествуя память жертв преступления.

Осудить действия российской империи, повлекшие значительные потери среди черкесского общества.

Обратиться в другие страны и организации с просьбой признать эти преступления как геноцид.

Предоставить право на репатриацию и самоопределение.

Осудить пробы русской пропаганды исказить исторические факты.

Поручить соответствующим органам Верховной Рады проработать следующие шаги, в частности создание образовательных и исследовательских программ.

Народный депутат Алексей Гончаренко был одним из авторов постановления.

Геноцид, осуществленный Российской империей во время русско-кавказской войны (1763–1864), сопровождался этнической чисткой, массовыми убийствами, принудительным переселением, а также организацией голода и эпидемий. Украина чтит память жертв этого преступления, осуждает колониальную политику империи и призывает международное сообщество признать этот геноцид, — написал Гончаренко. Поделиться

Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь отметил, что принятие постановления о признании геноцида черкесского народа является результатом большой совместной работы специальной комиссии Верховной Рады, украинских общественных организаций и черкесских организаций со всего мира.

Надеюсь, следующим шагом станет принятие законопроекта 11402 об основных принципах государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями колониальных народов РФ, что создаст правовое поле для работы по деколонизации РФ, которую сейчас по собственной инициативе ведут общественные организации.

Геноцид черкесского народа: что известно

Геноцид черкесов (адыгов) Российской империей происходил во время Кавказской войны 1763-1864 годов. В результате боевых действий и переселений более 90% черкесов было вычтено из их исторической родины. Черкесские земли заселили другими народами, в том числе насильственным путем переселяла украинских казаков.

Сейчас в РФ живет 750 тыс. черкесов, еще 4,5 миллиона — в диаспоре, значительная часть мечтает о возвращении на историческую родину. Большие и влиятельные черкесские диаспоры есть в Турции, Иордании, Сирии и т. д. Поделиться

Правительство Российской Федерации до сих пор не признает геноцида и уничтожения адыгов.