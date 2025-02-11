Рада проголосувала за купівлю російських реакторів для добудови ХАЕС

11 лютого парламент України підтримав законопроєкт, який дає можливість "Енергоатому" придбати російські реактори з Болгарії для ХАЕС. На це можуть витратити сотні мільйонів євро.

Рада дозволила купити російські реактори

Про нове рішення народних обранців повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, парламент фактично дозволив АТ "НАЕК "Енергоатом" купити у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Свої голоси за це рішення віддали 269 народних обранців.

Що важливо розуміти, в самому законі не вказано сума контракту. Однак, за словами експертів, може йтися про сотні мільйонів доларів.

Варто зазначити, що парламент Болгарії дав дозвіл на проведення перемовин з продажу обладнання за мінімум 600 млн євро.

Ще 20 років тому Росатом виграв міжнародний тендер на зведення двох енергоблоків ВВЕР-1000 для АЕС Белене в Болгарії, однак минуло кілька років, і проєкт вирішили заморозити.