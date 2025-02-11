Рада проголосовала за покупку российских реакторов для достройки ХАЭС

11 февраля парламент Украины поддержал законопроект, позволяющий "Энергоатому" приобрести российские реакторы из Болгарии для ХАЭС. На это могут потратить сотни миллионов евро.

Рада разрешила купить российские реакторы

О новом решении народных избранников сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, парламент фактически разрешил АО "НАЭК "Энергоатом" купить у Болгарии реакторы для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Свои голоса за это решение отдали 269 народных избранников.

Что важно понимать, в самом законе не указана сумма контракта. Однако, по словам экспертов, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

Следует отметить, что парламент Болгарии дал разрешение на проведение переговоров по продаже оборудования за минимум 600 млн евро.

Еще 20 лет назад Росатом выиграл международный тендер на строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС Белене в Болгарии, однако прошло несколько лет, и проект решили заморозить.