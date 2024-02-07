В Украине появится должность кибердипломата — Данилов
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Политика
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В Украине появится должность кибердипломата — Данилов

Алексей Данилов
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Источник:  online.ua

В Украине могут создать должность кибердипломата. Это связано с быстрым развитием технологий в мире.

Данилов анонсировал появление в Украине должности кибердипломата

Как передает корреспондент online.ua, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов во время Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 сообщил журналистам.

Он отметил, что Украина "перешла в тотальную цифровизацию, которую нужно сейчас обязательно защищать, и сейчас в мире идет большое движение в этом направлении, и уже большое количество государств имеет кибердипломатов".

Большое количество стран имеет кибердипломатов. Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность, как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы.

Алексей Данилов

Алексей Данилов

секретарь СНБО

Что такое кибердипломатия

Важно отметить, что впервые цифровая дипломатия в Украине упоминается как часть стратегии публичной дипломатии, принятой в 2021 году Министерством иностранных дел. Тогда происходило обсуждение так называемого "коммуникационного измерения".

Кибердипломатия – это направление публичной дипломатии, предусматривающей использование цифровых технологий и платформ, а также взаимодействие с ними для защиты национальных интересов страны.

Эти интересы обычно проявляются в национальных стратегиях киберпространства или кибербезопасности. Кибердипломатия включает в себя кибербезопасность, киберпреступность, укрепление доверия, свободу Интернета и управление Интернетом.

В Стратегии публичной дипломатии МИД Украины на 2021-25 годы говорилось, что измерениями работы субъектов публичной дипломатии в сфере цифровой дипломатии (кибердипломатии) являются:

  1. взаимодействие с международными цифровыми платформами для продвижения позитивного имиджа Украины в мире и защиты национальной безопасности;

  2. использование цифровых инструментов для организации мероприятий и проектов публичной дипломатии;

  3. использование потенциала социальных сетей и взаимодействие с онлайн-сообществами для формирования позитивного имиджа Украины и продвижения интересов Украины в мире.

В реализации этого направления ожидается тесная координация и сотрудничество с представителями Министерства цифровой трансформации Украины, международных цифровых платформ, в частности, Facebook, Google, Netflix, HBO и других для реализации цифровых проектов и кампаний по популяризации Украины в мире.

Напомним, в июле 2023 года на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение о создании плана мероприятий в сфере кибердипломатии Министерством иностранных дел и для коммуникации с международными партнерами.

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