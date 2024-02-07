В Україні з'явиться посада кібердипломата — Данілов
Категорія
Політика
Дата публікації

В Україні з'явиться посада кібердипломата — Данілов

Олексій Данілов
Джерело:  online.ua

В Україні можуть створити посаду кібердипломата. Це пов'язано зі швидким розвитком технологій у світі.

Данілов анонсував появу в Україні посади кібердипломата

Як передає кореспондент online.ua про це cекретар РНБО Олексій Данілов під час Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 повідомив журналістам.

Він зазначив, що Україна "перейшла в тотальну цифровізацію, яку треба зараз обов'язково захищати, і нині у світі йде великий рух в цьому напрямку, і вже велика кількість держав має кібердипломатів".

Багато країн активно залучають кібердипломатів. Ймовірно, в нашій країні невдовзі з’явиться нова посада — кібердипломат, оскільки це стає важливим напрямом у сфері боротьби.

Олексій Данілов

Олексій Данілов

секретар РНБО

Що таке кібердипломатія

Важливо відзначити, що вперше цифрова дипломатія в Україні згадується як частина стратегії публічної дипломатії, яка була прийнята у 2021 році Міністерством закордонних справ. Тоді відбувалося обговорення так званого"комунікаційного виміру".

Кібердипломатія — це напрям публічної дипломатії, що передбачає використання цифрових технологій і платформ, а також взаємодію з ними для захисту національних інтересів країни.

Ці інтереси зазвичай виявляються в національних стратегіях кіберпростору або кібербезпеки. Кібердипломатія включає в себе кібербезпеку, кіберзлочинність, зміцнення довіри, свободу Інтернету та управління Інтернетом.

У Стратегії публічної дипломатії МЗС України на 2021-25 роки йшлося, що вимірами роботи суб’єктів публічної дипломатії у сфері цифрової дипломатії (кібердипломатії) є:

  1. взаємодія з міжнародними цифровими платформами для просування позитивного іміджу України у світі та захисту національної безпеки;

  2. використання цифрових інструментів для організації заходів і проєктів публічної дипломатії;

  3. використання потенціалу соціальних мереж та взаємодія з онлайн-спільнотами для формування позитивного іміджу України та просування інтересів України у світі.

У реалізації цього напряму очікується тісна координація і співпраця з представниками Міністерства цифрової трансформації України, міжнародних цифрових платформ, зокрема Facebook, Google, Netflix, HBO та інших для реалізації цифрових проєктів і кампаній з популяризації України у світі.

Нагадаємо, у липні 2023 року на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення створити план заходів у сфері кібердипломатії Міністерством закордонних справ та для комунікації з міжнародними партнерами.

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