В Україні можуть створити посаду кібердипломата. Це пов'язано зі швидким розвитком технологій у світі.
Данілов анонсував появу в Україні посади кібердипломата
Як передає кореспондент online.ua про це cекретар РНБО Олексій Данілов під час Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 повідомив журналістам.
Він зазначив, що Україна "перейшла в тотальну цифровізацію, яку треба зараз обов'язково захищати, і нині у світі йде великий рух в цьому напрямку, і вже велика кількість держав має кібердипломатів".
Що таке кібердипломатія
Важливо відзначити, що вперше цифрова дипломатія в Україні згадується як частина стратегії публічної дипломатії, яка була прийнята у 2021 році Міністерством закордонних справ. Тоді відбувалося обговорення так званого"комунікаційного виміру".
Кібердипломатія — це напрям публічної дипломатії, що передбачає використання цифрових технологій і платформ, а також взаємодію з ними для захисту національних інтересів країни.
Ці інтереси зазвичай виявляються в національних стратегіях кіберпростору або кібербезпеки. Кібердипломатія включає в себе кібербезпеку, кіберзлочинність, зміцнення довіри, свободу Інтернету та управління Інтернетом.
У Стратегії публічної дипломатії МЗС України на 2021-25 роки йшлося, що вимірами роботи суб’єктів публічної дипломатії у сфері цифрової дипломатії (кібердипломатії) є:
взаємодія з міжнародними цифровими платформами для просування позитивного іміджу України у світі та захисту національної безпеки;
використання цифрових інструментів для організації заходів і проєктів публічної дипломатії;
використання потенціалу соціальних мереж та взаємодія з онлайн-спільнотами для формування позитивного іміджу України та просування інтересів України у світі.
У реалізації цього напряму очікується тісна координація і співпраця з представниками Міністерства цифрової трансформації України, міжнародних цифрових платформ, зокрема Facebook, Google, Netflix, HBO та інших для реалізації цифрових проєктів і кампаній з популяризації України у світі.
Нагадаємо, у липні 2023 року на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення створити план заходів у сфері кібердипломатії Міністерством закордонних справ та для комунікації з міжнародними партнерами.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-