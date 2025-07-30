В Украине продолжаются митинги за независимость НАБУ и САП
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине продолжаются митинги за независимость НАБУ и САП

Киев
Читати українською
Источник:  Укринформ

30 июля в Киеве на площади у театра им. Ивана Франко собрались митингующие, выступающие за восстановление независимости для НАБУ и САП.

Главные тезисы

  • Митинги за независимость НАБУ и САП продолжаются в различных городах Украины.
  • Активисты выступают за восстановление независимости антикоррупционных органов.
  • На митингах провозглашаются лозунги о борьбе с коррупцией и поддержке законопроекта 13533.

В Киеве и других городах проходят акции за независимость НАБУ

Активисты проводят акцию накануне заседания Верховной Рады, где должен проголосовать законопроект о независимости антикоррупционных органов.

На площади собралось несколько сотен человек, прежде всего спевших Гимн Украины.

Активисты держат таблички с надписями "Коррупция тоже убивает", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Поддержи 13533", "Позор #4555", "За 13533".

Акция в Киеве

Митингующие скандируют: "Спасите закон!", "Независимость для НАБУ и САП!", "Власть — это народ!".

В центре Запорожья около 70 человек в очередной раз вышли протестовать против закона, который ограничил независимость НАБУ и САП. Активисты собираются в городе на акции уже вторую неделю без перерыва.

Акция в Запорожье

Мы очень надеемся, что это последняя акция, что депутаты проголосуют законопроект в том виде, в каком его хочет видеть народ. А в четверг будет либо победная акция, либо последняя перед перерывом акция недовольства. Запорожье единственный город в Украине, который не выходил на перерыв, а стоял каждый день. Да, было меньше людей, но мы выходили каждый день, — сказал организатор акции в Запорожье Александр Спивак.

Участники традиционно скандируют «Отменить», «Разве мне система, которая работает против меня», «Народный гнев страшнее НАБУ и САП», «Нет 12414».

В Виннице на акцию против закона по НАБУ и САП вышли около 35 молодых людей. Они требуют принятия ВР нового закона, восстанавливающего независимость антикоррупционных органов.

Акция в Виннице

Среди мотивов своего участия в акции молодые люди указывают, что в Верховную Раду уже поступило семь законопроектов, которые должны восстановить независимость САП и НАБУ. Они видят в этом угрозу распыления депутатских голосов и затягивания принятия «адекватного закона».

В центре Житомира на площади Королева собралось более 50 человек, которые выступают против подписанного Президентом закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Акция в Житомире

В Одессе на центральной улице города прошла акция против закона №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость антикоррупционных органов. Около 100 человек собрались на Дерибасовской.

Акция в Одессе

В центре Тернополя возле здания областного совета и ОВА в четвертый раз проходит акция протеста. В среду, 30 июля, в ней принимают участие около 40 жителей Тернополя. Люди пришли на акцию с плакатами "Коррупция тоже враг", "Источником власти является народ", "Свободу НАБУ и САП" и другими. Среди протестующих люди всех возрастов.

Акция в Тернополе

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый законопроект насчет НАБУ и САП — Зеленский согласовал текст документа
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада назвала день рассмотрения нового законопроекта о НАБУ и САП
Рада будет голосовать 31 июля
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Закон о НАБУ и САП. В городах Украины продолжаются акции протеста
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?