В Украине продолжаются митинги за независимость НАБУ и САП

30 июля в Киеве на площади у театра им. Ивана Франко собрались митингующие, выступающие за восстановление независимости для НАБУ и САП.
Главные тезисы
- Митинги за независимость НАБУ и САП продолжаются в различных городах Украины.
- Активисты выступают за восстановление независимости антикоррупционных органов.
- На митингах провозглашаются лозунги о борьбе с коррупцией и поддержке законопроекта 13533.
В Киеве и других городах проходят акции за независимость НАБУ
Активисты проводят акцию накануне заседания Верховной Рады, где должен проголосовать законопроект о независимости антикоррупционных органов.
Активисты держат таблички с надписями "Коррупция тоже убивает", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Поддержи 13533", "Позор #4555", "За 13533".
Митингующие скандируют: "Спасите закон!", "Независимость для НАБУ и САП!", "Власть — это народ!".
В центре Запорожья около 70 человек в очередной раз вышли протестовать против закона, который ограничил независимость НАБУ и САП. Активисты собираются в городе на акции уже вторую неделю без перерыва.
Участники традиционно скандируют «Отменить», «Разве мне система, которая работает против меня», «Народный гнев страшнее НАБУ и САП», «Нет 12414».
В Виннице на акцию против закона по НАБУ и САП вышли около 35 молодых людей. Они требуют принятия ВР нового закона, восстанавливающего независимость антикоррупционных органов.
Среди мотивов своего участия в акции молодые люди указывают, что в Верховную Раду уже поступило семь законопроектов, которые должны восстановить независимость САП и НАБУ. Они видят в этом угрозу распыления депутатских голосов и затягивания принятия «адекватного закона».
В Одессе на центральной улице города прошла акция против закона №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость антикоррупционных органов. Около 100 человек собрались на Дерибасовской.
В центре Тернополя возле здания областного совета и ОВА в четвертый раз проходит акция протеста. В среду, 30 июля, в ней принимают участие около 40 жителей Тернополя. Люди пришли на акцию с плакатами "Коррупция тоже враг", "Источником власти является народ", "Свободу НАБУ и САП" и другими. Среди протестующих люди всех возрастов.
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