В Украине продолжаются митинги за независимость НАБУ и САП

30 июля в Киеве на площади у театра им. Ивана Франко собрались митингующие, выступающие за восстановление независимости для НАБУ и САП.

В Киеве и других городах проходят акции за независимость НАБУ

Активисты проводят акцию накануне заседания Верховной Рады, где должен проголосовать законопроект о независимости антикоррупционных органов.

На площади собралось несколько сотен человек, прежде всего спевших Гимн Украины. Поделиться

Активисты держат таблички с надписями "Коррупция тоже убивает", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Поддержи 13533", "Позор #4555", "За 13533".

Акция в Киеве

Митингующие скандируют: "Спасите закон!", "Независимость для НАБУ и САП!", "Власть — это народ!".

В центре Запорожья около 70 человек в очередной раз вышли протестовать против закона, который ограничил независимость НАБУ и САП. Активисты собираются в городе на акции уже вторую неделю без перерыва.

Акция в Запорожье

Мы очень надеемся, что это последняя акция, что депутаты проголосуют законопроект в том виде, в каком его хочет видеть народ. А в четверг будет либо победная акция, либо последняя перед перерывом акция недовольства. Запорожье единственный город в Украине, который не выходил на перерыв, а стоял каждый день. Да, было меньше людей, но мы выходили каждый день, — сказал организатор акции в Запорожье Александр Спивак. Поделиться

Участники традиционно скандируют «Отменить», «Разве мне система, которая работает против меня», «Народный гнев страшнее НАБУ и САП», «Нет 12414».

В Виннице на акцию против закона по НАБУ и САП вышли около 35 молодых людей. Они требуют принятия ВР нового закона, восстанавливающего независимость антикоррупционных органов.

Акция в Виннице

Среди мотивов своего участия в акции молодые люди указывают, что в Верховную Раду уже поступило семь законопроектов, которые должны восстановить независимость САП и НАБУ. Они видят в этом угрозу распыления депутатских голосов и затягивания принятия «адекватного закона».

В центре Житомира на площади Королева собралось более 50 человек, которые выступают против подписанного Президентом закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Поделиться

Акция в Житомире

В Одессе на центральной улице города прошла акция против закона №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость антикоррупционных органов. Около 100 человек собрались на Дерибасовской.

Акция в Одессе

В центре Тернополя возле здания областного совета и ОВА в четвертый раз проходит акция протеста. В среду, 30 июля, в ней принимают участие около 40 жителей Тернополя. Люди пришли на акцию с плакатами "Коррупция тоже враг", "Источником власти является народ", "Свободу НАБУ и САП" и другими. Среди протестующих люди всех возрастов.