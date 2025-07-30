В Україні продовжуються мітинги за незалежність НАБУ та САП

30 липня у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка зібралися мітингувальники, які виступають за відновлення незалежності для НАБУ та САП.
Головні тези:
- У різних містах України продовжуються мітинги за відновлення незалежності НАБУ та САП.
- Активісти проголошують гасла про боротьбу з корупцією та підтримку законопроєкту 13533 про незалежність антикорупційних органів.
- У Запоріжжі акції тривають без перерви вже другий тиждень, а в Одесі на Дерибасівській вулиці зібралося близько 100 учасників протесту.
У Києві та інших містах проходять акції за незалежність НАБУ
Активісти проводять акцію напередодні засідання Верховної Ради, де мають проголосувати законопроєкт про незалежність антикорупційних органів.
Активісти тримають таблички із написами "Корупція теж вбиває", "Руки геть від НАБУ та САП", "Голосуй закон", "Підтримай 13533", "Ганьба #4555", "За 13533".
Мітингувальники скандують: "Врятуйте закон!", "Незалежність для НАБУ і САП!","Влада — це народ!".
У центрі Запоріжжя близько 70 людей вчергове вийшли протестувати проти закону, який обмежив незалежність НАБУ та САП. Активісти збираються у місті на акції вже другий тиждень без перерви.
Учасники традиційно скандують «Скасувати», «Нахіба мені система, що працює проти мене», «Народний гнів страшніше за НАБУ та САП», «Ні 12414».
У Вінниці на акцію проти закону щодо НАБУ та САП вийшли близько 35 молодих людей. Вони вимагають ухвалення ВР нового закону, який відновлює незалежність антикорупційних органів.
Серед мотивів своєї участі в акції молоді люди вказують, що до Верховної Ради надійшло вже сім законопроєктів, які мають відновити незалежність САП та НАБУ. Вони вбачають у цьому загрозу розпорошення депутатських голосів і затягування ухвалення «адекватного закону».
В Одесі на центральній вулиці міста пройшла акція проти закону № 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів. Близько 100 людей зібралися на Дерибасівській.
У центрі Тернополя біля будівлі обласної ради та ОВА вчетверте відбувається акція протесту. У середу, 30 липня, у ній беруть участь близько 40 тернополян. Люди прийшли на акцію із плакатами "Корупція теж ворог", "Джерелом влади є народ", "Свободу НАБУ і САП" та іншими. Серед протестувальників люди різного віку.
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