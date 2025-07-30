В Україні продовжуються мітинги за незалежність НАБУ та САП

30 липня у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка зібралися мітингувальники, які виступають за відновлення незалежності для НАБУ та САП.

У Києві та інших містах проходять акції за незалежність НАБУ

Активісти проводять акцію напередодні засідання Верховної Ради, де мають проголосувати законопроєкт про незалежність антикорупційних органів.

На площі зібралося кілька сотень осіб, які передусім заспівали Гімн України. Поширити

Активісти тримають таблички із написами "Корупція теж вбиває", "Руки геть від НАБУ та САП", "Голосуй закон", "Підтримай 13533", "Ганьба #4555", "За 13533".

Акція у Києві

Мітингувальники скандують: "Врятуйте закон!", "Незалежність для НАБУ і САП!","Влада — це народ!".

У центрі Запоріжжя близько 70 людей вчергове вийшли протестувати проти закону, який обмежив незалежність НАБУ та САП. Активісти збираються у місті на акції вже другий тиждень без перерви.

Акція у Запоріжжі

Ми дуже сподіваємось, що це остання акція, що депутати проголосують законопроєкт у тому вигляді, в якому його хоче бачити народ. А в четвер буде або переможна акція, або остання перед перервою акція невдоволення. Запоріжжя наразі єдине місто в Україні, яке не виходило на перерву, а стояло кожен день. Так, було менше людей, але ми виходили кожен день, — сказав організатор акції у Запоріжжі Олександр Співак. Поширити

Учасники традиційно скандують «Скасувати», «Нахіба мені система, що працює проти мене», «Народний гнів страшніше за НАБУ та САП», «Ні 12414».

У Вінниці на акцію проти закону щодо НАБУ та САП вийшли близько 35 молодих людей. Вони вимагають ухвалення ВР нового закону, який відновлює незалежність антикорупційних органів.

Акція у Вінниці

Серед мотивів своєї участі в акції молоді люди вказують, що до Верховної Ради надійшло вже сім законопроєктів, які мають відновити незалежність САП та НАБУ. Вони вбачають у цьому загрозу розпорошення депутатських голосів і затягування ухвалення «адекватного закону».

У центрі Житомира на майдані Корольова зібралися понад 50 людей, які виступають проти підписаного Президентом закону про обмеження повноважень антикорупційних органів — НАБУ та САП. Поширити

Акція у Житомирі

В Одесі на центральній вулиці міста пройшла акція проти закону № 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів. Близько 100 людей зібралися на Дерибасівській.

Акція в Одесі

У центрі Тернополя біля будівлі обласної ради та ОВА вчетверте відбувається акція протесту. У середу, 30 липня, у ній беруть участь близько 40 тернополян. Люди прийшли на акцію із плакатами "Корупція теж ворог", "Джерелом влади є народ", "Свободу НАБУ і САП" та іншими. Серед протестувальників люди різного віку.