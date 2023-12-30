В Украине разработали "бронированные колеса" для пикапов ВСУ – фото

В Украине тестируют специальные вставки в автомобильных шинах. Они помогут продолжать движение даже с пробитыми или поврежденными колесами.
В чем особенность "бронированных колес"
Как рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, RunFlat - это специальные вставки в автомобильные шины, которые позволяют машине ехать даже на пробитых или поврежденных колесах.
По словам министра, вставки не будут уступать мировым моделям и изготовлены из материалов, не подверженных преждевременному разрушению.
Разработчики планируют массовое производство и расширение модельного ряда на большие бронированные машины.
Что известно о производстве оружия в Украине
Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание российского орудия.
Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".
Как рассказал Министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.
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