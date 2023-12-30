В Україні розробили "броньовані колеса" для пікапів ЗСУ — фото

В Україні тестують спеціальні вставки в автомобільних шинах. Вони допоможуть продовжувати рух навіть з пробитими чи пошкодженими колесами.

В чому особливість “броньованих колес”

Як розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, "RunFlat - це спеціальні вставки в автомобільні шини, які дають змогу машині їхати навіть на пробитих чи пошкоджених колесах.

Особливо актуально під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставки провізії Силам оборони. Військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку - вони зможуть продовжити рух до безпечного місця, - відзначив Федоров. Поширити

За словами міністра, вставки не поступатимуться світовим моделям й вироблені з матеріалів, які не схильні до передчасного руйнування.

Розробники планують масове виробництво й розширення модельного ряду на великі броньовані машини.

Що відомо про виробництво зброї в Україні

Як відзначив президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.