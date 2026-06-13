В Украине разработали логистический НРК "Альбион" — видео

Украинская компания IMLA представила логистическую наземную роботизированную платформу "Альбион", разработанную для доставки грузов и выполнения задач в сложных условиях непосредственно в зоне боевых действий.
Главные тезисы
- Логистическая наземная роботизированная платформа “Альбион” создана украинской компанией IMLA для эффективной доставки грузов в сложных условиях.
- Платформа обладает высокой проходимостью и модульной конструкцией, способна работать в условиях угрозы со стороны враждебных FPV-дронов.
Украинский НРК "Альбион" получил защиту от FPV
Главными преимуществами Альбиона являются высокая проходимость, модульная конструкция и возможность работы в условиях угрозы со стороны враждебных FPV-дронов.
Платформа выполнена по схеме 4×4 с полным приводом и весит 320 кг. При этом она способна перевозить до 400 кг полезной погрузки, а во время испытаний демонстрировала работу с пиковой массой груза до 600 кг.
Откидные борта позволяют адаптировать платформу под конкретные задачи — от доставки боеприпасов и снаряжения до эвакуации раненых или транспортировки другого оборудования.
Одной из ключевых особенностей платформы есть ее проходимость. Колеса низкого давления диаметром 66 см в сочетании с клиренсом 390 мм позволяют уверенно преодолевать пересеченную местность даже с полной нагрузкой.
Энергосистема состоит из двух быстросъемных литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 11 кВт·ч. Их можно заменить в полевых условиях силами одного человека в несколько минут без использования инструментов.
Кроме того, аккумулятор может заряжаться от генератора непосредственно во время движения. Такая схема фактически превращает платформу в гибридную систему и снимает ограничения по дальности применения.
Для обеспечения устойчивого управления Альбион оснащен тремя независимыми каналами связи: TBS Diversity, Starlink и HotRC для работы на коротких дистанциях. Ситуационную осведомленность оператора обеспечивают две камеры, одна из которых тепловизионная и имеет дистанционное управление.
При необходимости на платформу может устанавливаться система РЭБ «Тьма» с динамическим выбором частот в диапазоне 300–6000 МГц для защиты от FPV-дронов.
В перспективе это позволит «Альбиону» самостоятельно возвращаться на базу после потери связи или двигаться по предварительно просканированным маршрутам без вмешательства оператора.
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