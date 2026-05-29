Третий армейский корпус планирует заменить часть пехоты НРК

В 2014 году битвы велись обычно традиционно. Но уже тогда мы стали работать над гибридными форматами. Чем занимаются дроны Третьего армейского корпуса сегодня? 70% — это логистика и перевозка раненых. А вот остальные 30% — это дроны, участвующие в наступательных действиях. И один из планов генерала Белецкого — заменить 30% пехоты дронами до конца 2026 года. Чтобы сохранить жизнь наших солдат.