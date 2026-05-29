Третий армейский корпус планирует заменить часть пехоты НРК

В Третьем армейском корпусе планируется заменить 30% пехоты работами, чтобы уменьшить потери личного состава. Воплотить этот проект планируется до конца 2026 года.
Главные тезисы
- Третий армейский корпус планирует заменить 30% пехоты на роботизированные системы до конца 2026 года.
- Проект замены пехоты на дроны и роботизированные комплексы направлен на уменьшение потерь личного состава военнослужащих.
НРК вместо пехоты: амбициозный проект Третьего армейского корпуса
Об этом сообщил советник Командира Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого Владислав Соболевский на Black Sea Security Forum в Одессе.
По его словам, украинские военные начали испытывать роботизированную технику еще в 2014 году. В настоящее время появилась реальная возможность заменить часть пехоты наземными роботизированными комплексами (НРК).
Именно такую задачу поставил перед собой Третий армейский корпус.
Он также добавил, что такие изменения смогут открыть новый этап в этой войне.
В Одессе 29 мая стартовал третий Black Sea Security Forum, посвященный решению наиболее актуальных безопасных, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-