Третий армейский корпус планирует заменить часть пехоты НРК
Категория
Украина
Дата публикации

Третий армейский корпус планирует заменить часть пехоты НРК

НРК
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Третьем армейском корпусе планируется заменить 30% пехоты работами, чтобы уменьшить потери личного состава. Воплотить этот проект планируется до конца 2026 года.

Главные тезисы

  • Третий армейский корпус планирует заменить 30% пехоты на роботизированные системы до конца 2026 года.
  • Проект замены пехоты на дроны и роботизированные комплексы направлен на уменьшение потерь личного состава военнослужащих.

НРК вместо пехоты: амбициозный проект Третьего армейского корпуса

Об этом сообщил советник Командира Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого Владислав Соболевский на Black Sea Security Forum в Одессе.

По его словам, украинские военные начали испытывать роботизированную технику еще в 2014 году. В настоящее время появилась реальная возможность заменить часть пехоты наземными роботизированными комплексами (НРК).

Именно такую задачу поставил перед собой Третий армейский корпус.

В 2014 году битвы велись обычно традиционно. Но уже тогда мы стали работать над гибридными форматами. Чем занимаются дроны Третьего армейского корпуса сегодня? 70% — это логистика и перевозка раненых. А вот остальные 30% — это дроны, участвующие в наступательных действиях. И один из планов генерала Белецкого — заменить 30% пехоты дронами до конца 2026 года. Чтобы сохранить жизнь наших солдат.

Он также добавил, что такие изменения смогут открыть новый этап в этой войне.

В Одессе 29 мая стартовал третий Black Sea Security Forum, посвященный решению наиболее актуальных безопасных, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ВСУ с помощью НРК эвакуировали четырех человек в Донецкой области — видео
НРК
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина тестирует кодифицированный НРК "Гном" в версии носителя дронов
НРК
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны допустило НРК "Плющ" к использованию в ВСУ
НРК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?