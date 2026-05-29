Третій армійський корпус планує замінити частину піхоти НРК

У Третьому армійському корпусі планують замінити 30% піхоти роботами, аби зменшити втрати особового складу. Втілити цей проєкт планується до кінця 2026 року.
Головні тези:
- Третій армійський корпус планує замінити 30% піхоти на роботизовані системи з метою зменшення втрат військовослужбовців.
- Проєкт заміни піхоти на дрони та роботизовані комплекси планується реалізувати до кінця 2026 року.
НРК замість піхоти: амбітний проєкт Третього армійського корпусу
Про це повідомив радник Командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького Владислав Соболевський на Black Sea Security Forum в Одесі.
За його словами, українські військові почали випробовувати роботизовану техніку ще у 2014 році. Нині ж з’явилася реальна можливість замінити частину піхоти наземними роботизованими комплексами (НРК).
Саме таке завдання поставив перед собою Третій армійський корпус.
Він також додав, що такі зміни зможуть відкрити принципово новий етап у цій війні.
В Одесі 29 травня стартував третій Black Sea Security Forum, присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.
