Третій армійський корпус планує замінити частину піхоти НРК

У Третьому армійському корпусі планують замінити 30% піхоти роботами, аби зменшити втрати особового складу. Втілити цей проєкт планується до кінця 2026 року.

НРК замість піхоти: амбітний проєкт Третього армійського корпусу

Про це повідомив радник Командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького Владислав Соболевський на Black Sea Security Forum в Одесі.

За його словами, українські військові почали випробовувати роботизовану техніку ще у 2014 році. Нині ж з’явилася реальна можливість замінити частину піхоти наземними роботизованими комплексами (НРК).

Саме таке завдання поставив перед собою Третій армійський корпус.

У 2014 році битви велися здебільшого традиційно. Але вже тоді ми почали працювати над гібридними форматами. Чим займаються дрони Третього армійського корпусу сьогодні? 70% – це логістика та перевезення поранених. А ось інші 30% – це дрони, які беруть участь у наступальних діях. І один із планів генерала Білецького – замінити 30% піхоти дронами до кінця 2026 роки. Аби зберегти життя наших солдатів.

Він також додав, що такі зміни зможуть відкрити принципово новий етап у цій війні.