Третій армійський корпус планує замінити частину піхоти НРК
Категорія
Україна
Дата публікації

Третій армійський корпус планує замінити частину піхоти НРК

НРК
Джерело:  Укрінформ

У Третьому армійському корпусі планують замінити 30% піхоти роботами, аби зменшити втрати особового складу. Втілити цей проєкт планується до кінця 2026 року.

Головні тези:

  • Третій армійський корпус планує замінити 30% піхоти на роботизовані системи з метою зменшення втрат військовослужбовців.
  • Проєкт заміни піхоти на дрони та роботизовані комплекси планується реалізувати до кінця 2026 року.

НРК замість піхоти: амбітний проєкт Третього армійського корпусу

Про це повідомив радник Командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького Владислав Соболевський на Black Sea Security Forum в Одесі.

За його словами, українські військові почали випробовувати роботизовану техніку ще у 2014 році. Нині ж з’явилася реальна можливість замінити частину піхоти наземними роботизованими комплексами (НРК).

Саме таке завдання поставив перед собою Третій армійський корпус.

У 2014 році битви велися здебільшого традиційно. Але вже тоді ми почали працювати над гібридними форматами. Чим займаються дрони Третього армійського корпусу сьогодні? 70% – це логістика та перевезення поранених. А ось інші 30% – це дрони, які беруть участь у наступальних діях. І один із планів генерала Білецького – замінити 30% піхоти дронами до кінця 2026 роки. Аби зберегти життя наших солдатів.

Він також додав, що такі зміни зможуть відкрити принципово новий етап у цій війні.

В Одесі 29 травня стартував третій Black Sea Security Forum, присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ЗСУ за допомогою НРК евакуювали чотирьох людей на Донеччині — відео
НРК
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна тестує кодифікований НРК "Гном" у версії носія дронів
НРК
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони допустило НРК "Плющ" до використання в ЗСУ
НРК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?