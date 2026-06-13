В Україні розробили логістичний НРК "Альбіон" — відео

Українська компанія IMLA представила логістичну наземну роботизовану платформу «Альбіон», розроблену для доставки вантажів та виконання завдань у складних умовах безпосередньо в зоні бойових дій.

Український НРК «Альбіон» отримав захист від FPV

Головними перевагами «Альбіона» є висока прохідність, модульна конструкція та можливість роботи в умовах загрози з боку ворожих FPV-дронів.

Платформа виконана за схемою 4×4 із повним приводом і важить 320 кг. При цьому вона здатна перевозити до 400 кг корисного навантаження, а під час випробувань демонструвала роботу з піковою масою вантажу до 600 кг.

Відкидні борти дозволяють адаптувати платформу під конкретні завдання — від доставки боєприпасів і спорядження до евакуації поранених або транспортування іншого обладнання.

Крейсерська швидкість «Альбіона» становить 16 км/год, тоді як максимальна сягає 20 км/год. Рух забезпечують чотири електромотори сумарною потужністю 7,2 кВт. Поширити

Однією з ключових особливостей платформи є її прохідність. Колеса низького тиску діаметром 66 см у поєднанні з кліренсом 390 мм дозволяють упевнено долати пересічену місцевість навіть із повним навантаженням.

Енергосистема складається з двох швидкознімних літій-іонних акумуляторів загальною ємністю 11 кВт·год. Їх можна замінити в польових умовах силами однієї людини за кілька хвилин без використання інструментів.

Крім того, акумулятори можуть заряджатися від генератора безпосередньо під час руху. Така схема фактично перетворює платформу на гібридну систему та знімає обмеження щодо дальності застосування.

Для забезпечення стійкого керування «Альбіон» оснащений трьома незалежними каналами зв’язку: TBS Diversity, Starlink і HotRC для роботи на коротких дистанціях. Ситуаційну обізнаність оператора забезпечують дві камери, одна з яких є тепловізійною та має дистанційне керування.

За потреби на платформу може встановлюватися система РЕБ «Пітьма» із динамічним вибором частот у діапазоні 300–6000 МГц для захисту від FPV-дронів.

У перспективі це має дозволити «Альбіону» самостійно повертатися на базу після втрати зв’язку або рухатися попередньо просканованими маршрутами без втручання оператора.