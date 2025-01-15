В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию

Верховная Рада 15 января проголосовала за законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация

Согласно законам, военное положение и мобилизация будут действовать с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

За законопроекты №12404 и 12405 проголосовали соответственно 315 и 310 народных избранников.

Это будет 14 раз, когда парламент голосует за военное положение и мобилизацию. Законопроекты вступят в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Военное положение – особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.

Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.

По закону во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.