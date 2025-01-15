В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию

В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада 15 января проголосовала за законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

Главные тезисы

  • Парламент Украины продлил действие военного положения и общей мобилизации минимум на 90 дней.
  • Законы №12404 и 12405 предусматривают их действие с 8 февраля по 9 мая 2025 года.
  • Во время военного положения в Украине возможны ограничения свободы движения, комендантский час и проверка личных вещей.
  • Общая мобилизация охватывает призыв на службу граждан в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих законных оснований для отсрочки.
  • Комплексный закон о мобилизации 2024 предусматривал обновление военно-учетных данных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.

До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация

Согласно законам, военное положение и мобилизация будут действовать с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

За законопроекты №12404 и 12405 проголосовали соответственно 315 и 310 народных избранников.

Это будет 14 раз, когда парламент голосует за военное положение и мобилизацию. Законопроекты вступят в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Военное положение – особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.

Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.

По закону во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.

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