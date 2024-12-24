Представители парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки опровергли распространенное фейковое сообщение о якобы снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

Откуда взялся фейк о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет

В парламентском комитете по вопросам нацобороны подчеркнули, что никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в парламенте, ни в профильном комитете не рассматривали и рассматривать не планируют.

Парламентарии подчеркнули, что распространенная рядом украинских СМИ соответствующая информация ложна.

Что говорят в Раде

При этом руководитель комитета, нардеп Александр Завитневич в комментарии журналистам издания АрмияInform отметил, что западные партнеры действительно поднимали этот вопрос.

Ссылаясь на мой опыт и опыт коллег по комитету, могу сказать, что ни разу категоричности или даже дискуссии по этому поводу не было. Да, иногда партнеры проявляли заинтересованность в том, есть ли в наших планах снижение мобилизационного возраста. Но это никогда не определяло характер наших разговоров в обсуждении помощи безопасности Украины, — подчеркнул Завитневич. Поделиться

По его словам, сейчас Украина в первую очередь нуждается в соответствующем количестве современного оружия и военной техники.