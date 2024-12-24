Представители парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки опровергли распространенное фейковое сообщение о якобы снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.
Главные тезисы
- Парламентский комитет опроверг сообщения о снижении мобилизационного возраста до 18 лет в Украине.
- Украине необходимо современное вооружение и улучшение системы стимулов для контрактников, так как безопасность страны зависит от этого.
- Западные партнеры высказывали интерес к возможному снижению мобилизационного возраста, однако в Раде таких планов нет.
- Руководитель комитета подчеркнул необходимость полноценного вооружения вооруженных сил и улучшения условий для контрактников.
Откуда взялся фейк о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет
В парламентском комитете по вопросам нацобороны подчеркнули, что никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в парламенте, ни в профильном комитете не рассматривали и рассматривать не планируют.
Парламентарии подчеркнули, что распространенная рядом украинских СМИ соответствующая информация ложна.
Что говорят в Раде
При этом руководитель комитета, нардеп Александр Завитневич в комментарии журналистам издания АрмияInform отметил, что западные партнеры действительно поднимали этот вопрос.
По его словам, сейчас Украина в первую очередь нуждается в соответствующем количестве современного оружия и военной техники.
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