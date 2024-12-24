У Раді спростували фейк про зниження мобілізаційного віку
Категорія
Україна
Дата публікації

У Раді спростували фейк про зниження мобілізаційного віку

Верховна Рада України
Мобілізація в Україні
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Представники парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки спростували поширене фейкове повідомлення про нібито зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. 

Головні тези:

  • Фейк про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років було спростовано представниками Ради.
  • У Раді не розглядали законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку, як і в профільному комітеті.
  • Керівник комітету наголосив на важливості повноцінного озброєння збройних сил та удосконалення системи стимулів для контрактників.
  • За даними нардепа Завітневича, Україні необхідне відповідне озброєння та розвиток рекрутингової компанії.
  • Парламентарі підтвердили, що інформація про зниження мобілізаційного віку до 18 років є неправдивою.

Звідки взявся фейк про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років

У парламентському комітеті з питань нацоборони наголосили, що жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років а ні у парламенті, а ні у профільному комітеті не розглядали і розглядати не планують.

Парламентарі підкреслили, що поширена низкою українських ЗМІ відповідна інформація є неправдивою.

Що кажуть у Раді

При цьому керівник комітету, нардеп Олександр Завітневич у коментарі журналістам видання АрміяInform зазначив, що західні партнери дійсно підіймали це питання.

Посилаючись на мій досвід та досвід колег по комітету можу сказати, що жодного разу категоричності чи навіть дискусії з цього приводу не було. Так, інколи партнери проявляли зацікавленість до того, чи є у наших планах зниження мобілізаційного віку. Але це ніколи не визначало характер наших розмов в обговоренні безпекової допомоги Україні, — підкреслив Завітневич.

За його словами, наразі Україна у першу чергу потребує відповідної кількості сучасної зброї та військової техніки.

У пріоритеті — повноцінне озброєння всіх сформованих підрозділів. Мають бути використані резерви у покращенні системи стимулів для контрактної форми приєднання до війська, удосконалення рекрутингової компанії як на рівні МО, ГШ, так і самих підрозділів, умов проходження військової служби, — підкреслює Завітневич.

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