Представники парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки спростували поширене фейкове повідомлення про нібито зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.
Головні тези:
- Фейк про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років було спростовано представниками Ради.
- У Раді не розглядали законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку, як і в профільному комітеті.
- Керівник комітету наголосив на важливості повноцінного озброєння збройних сил та удосконалення системи стимулів для контрактників.
- За даними нардепа Завітневича, Україні необхідне відповідне озброєння та розвиток рекрутингової компанії.
- Парламентарі підтвердили, що інформація про зниження мобілізаційного віку до 18 років є неправдивою.
Звідки взявся фейк про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років
У парламентському комітеті з питань нацоборони наголосили, що жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років а ні у парламенті, а ні у профільному комітеті не розглядали і розглядати не планують.
Парламентарі підкреслили, що поширена низкою українських ЗМІ відповідна інформація є неправдивою.
Що кажуть у Раді
При цьому керівник комітету, нардеп Олександр Завітневич у коментарі журналістам видання АрміяInform зазначив, що західні партнери дійсно підіймали це питання.
За його словами, наразі Україна у першу чергу потребує відповідної кількості сучасної зброї та військової техніки.
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