Представники парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки спростували поширене фейкове повідомлення про нібито зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.

Звідки взявся фейк про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років

У парламентському комітеті з питань нацоборони наголосили, що жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років а ні у парламенті, а ні у профільному комітеті не розглядали і розглядати не планують.

Парламентарі підкреслили, що поширена низкою українських ЗМІ відповідна інформація є неправдивою.

Що кажуть у Раді

При цьому керівник комітету, нардеп Олександр Завітневич у коментарі журналістам видання АрміяInform зазначив, що західні партнери дійсно підіймали це питання.

Посилаючись на мій досвід та досвід колег по комітету можу сказати, що жодного разу категоричності чи навіть дискусії з цього приводу не було. Так, інколи партнери проявляли зацікавленість до того, чи є у наших планах зниження мобілізаційного віку. Але це ніколи не визначало характер наших розмов в обговоренні безпекової допомоги Україні, — підкреслив Завітневич. Поширити

За його словами, наразі Україна у першу чергу потребує відповідної кількості сучасної зброї та військової техніки.