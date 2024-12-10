Зеленський відреагував на заклики США щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ключовим пріоритетом має бути забезпечення країни ракетами та зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку. Він підкреслив, що недоліки у технічному забезпеченні та підготовці не повинні компенсуватися коштом залучення молодих солдатів.
Головні тези:
- Головним пріоритетом для України є забезпечення країни ракетами та підвищення військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку.
- Необхідно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу, а не компенсуванні браків обладнання та підготовки молодими солдатами.
- Важливо працювати над завершенням російсько-української війни разом з підтримкою Америки, Європи та інших країн світу.
- Зниження призовного віку до 18 років в Україні має критичне значення для забезпечення ефективного захисту країни в умовах російської агресії.
- США зобов'язалися забезпечити підготовку та спорядження для кожного мобілізованого солдата в Україні з метою ефективного захисту країни.
Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів
У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2024
Голова держави також зазначив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, що метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах.
Президент додав, що це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир.
Володимир Зеленський також зазначив, що Америка здатна досягати надзвичайних результатів. І щоб досягти успіху у завершенні російсько-української війни, потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру.
Що цьому передувало
9 грудня представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що якщо в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років, то всіх новобранців забезпечать повним спорядженням.
З подібною заявою з цього приводу очільник Держдепу США Ентоні Блінкен виступив під час брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО.
Попри це, шеф американської дипломатії не заперечує, що офіційний Вашингтон мають і свої зобов'язання.
За його словами, для кожної особи, кожного солдата, якого Україна мобілізує, США зобов'язалися забезпечити їхню підготовку і необхідне спорядження для ефективного захисту країни.
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