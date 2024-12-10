Зеленський відреагував на заклики США щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ключовим пріоритетом має бути забезпечення країни ракетами та зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку. Він підкреслив, що недоліки у технічному забезпеченні та підготовці не повинні компенсуватися коштом залучення молодих солдатів.

Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів

У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Володимир Зеленський Президент України

У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2024

Голова держави також зазначив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, що метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах.

Найважливіше — працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо, — підкреслив Володимир Зеленський. Поширити

Президент додав, що це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир.

Володимир Зеленський також зазначив, що Америка здатна досягати надзвичайних результатів. І щоб досягти успіху у завершенні російсько-української війни, потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру.

Я сказав Президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок, — підсумував президент України. Поширити

Що цьому передувало

9 грудня представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що якщо в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років, то всіх новобранців забезпечать повним спорядженням.

З подібною заявою з цього приводу очільник Держдепу США Ентоні Блінкен виступив під час брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО.

Це має критичне значення, бо навіть за наявності грошей та боєприпасів, на лінії фронту мають бути люди, аби протистояти російській агресії. Україні доведеться ухвалити складні рішення стосовно подальшої мобілізації, але ці рішення є необхідними, — зазначив Блінкен. Поширити

Попри це, шеф американської дипломатії не заперечує, що офіційний Вашингтон мають і свої зобов'язання.