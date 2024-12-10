Зеленский отреагировал на призывы США о снижении мобилизационного возраста в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевым приоритетом должно быть обеспечение страны ракетами и снижение военного потенциала РФ, а не снижение призывного возраста. Он подчеркнул, что недостатки в техническом обеспечении и подготовке не должны компенсироваться за счет привлечения молодых солдат.
Главные тезисы
- Снижение призывного возраста в Украине имеет критическое значение для эффективной защиты страны от российской агрессии.
- Необходимо сосредоточиться на обеспечении бригад техникой и подготовке личного состава для максимальной эффективности обороны.
- Важно работать совместно с Америкой, Европой и другими странами для достижения продуктивного решения русско-украинской войны.
- Зеленский подчеркнул важность поставок ракет и снижения военного потенциала России в качестве приоритета перед снижением призывного возраста.
- США обязались обеспечить подготовку и снаряжение каждого мобилизованного солдата в Украине для эффективной обороны страны.
Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат
У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2024
Глава государства также отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Он подчеркнул, что целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах.
Президент добавил, что это правильный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир.
Владимир Зеленский также отметил, что Америка способна добиваться чрезвычайных результатов. И чтобы добиться успеха в завершении российско-украинской войны, нужно единство Америки, Европы и всех в мире ценящих безопасность, а также сильные позиции и гарантии мира.
Что этому предшествовало
9 декабря представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что если в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет, то всех новобранцев обеспечат полным снаряжением.
С подобным заявлением по этому поводу глава Госдепа США Энтони Блинкен выступил на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО.
Несмотря на это, шеф американской дипломатии не отрицает, что у официального Вашингтона есть и свои обязательства.
По его словам, для каждого человека, каждого солдата, которого Украина мобилизует, США обязались обеспечить их подготовку и необходимое снаряжение для эффективной защиты страны.
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