Зеленский отреагировал на призывы США о снижении мобилизационного возраста в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на призывы США о снижении мобилизационного возраста в Украине

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на призывы США о снижении мобилизационного возраста в Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевым приоритетом должно быть обеспечение страны ракетами и снижение военного потенциала РФ, а не снижение призывного возраста. Он подчеркнул, что недостатки в техническом обеспечении и подготовке не должны компенсироваться за счет привлечения молодых солдат.

Главные тезисы

  • Снижение призывного возраста в Украине имеет критическое значение для эффективной защиты страны от российской агрессии.
  • Необходимо сосредоточиться на обеспечении бригад техникой и подготовке личного состава для максимальной эффективности обороны.
  • Важно работать совместно с Америкой, Европой и другими странами для достижения продуктивного решения русско-украинской войны.
  • Зеленский подчеркнул важность поставок ракет и снижения военного потенциала России в качестве приоритета перед снижением призывного возраста.
  • США обязались обеспечить подготовку и снаряжение каждого мобилизованного солдата в Украине для эффективной обороны страны.

Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат

В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Он подчеркнул, что целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах.

Самое важное — работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш приоритет. Именно на этом мы сосредоточились на встрече в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз благодарю президента Макрона за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что это правильный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир.

Владимир Зеленский также отметил, что Америка способна добиваться чрезвычайных результатов. И чтобы добиться успеха в завершении российско-украинской войны, нужно единство Америки, Европы и всех в мире ценящих безопасность, а также сильные позиции и гарантии мира.

Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это верно. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок, — подытожил президент Украины.

Что этому предшествовало

9 декабря представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что если в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет, то всех новобранцев обеспечат полным снаряжением.

С подобным заявлением по этому поводу глава Госдепа США Энтони Блинкен выступил на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО.

Это имеет критическое значение, потому что даже при наличии денег и боеприпасов, на линии фронта должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украине придется принять сложные решения относительно дальнейшей мобилизации, но эти решения необходимы, — отметил Блинкен.

Несмотря на это, шеф американской дипломатии не отрицает, что у официального Вашингтона есть и свои обязательства.

По его словам, для каждого человека, каждого солдата, которого Украина мобилизует, США обязались обеспечить их подготовку и необходимое снаряжение для эффективной защиты страны.

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