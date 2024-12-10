Зеленский отреагировал на призывы США о снижении мобилизационного возраста в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевым приоритетом должно быть обеспечение страны ракетами и снижение военного потенциала РФ, а не снижение призывного возраста. Он подчеркнул, что недостатки в техническом обеспечении и подготовке не должны компенсироваться за счет привлечения молодых солдат.

Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат

В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Владимир Зеленский Президент Украины

У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2024

Глава государства также отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Он подчеркнул, что целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах.

Самое важное — работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш приоритет. Именно на этом мы сосредоточились на встрече в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз благодарю президента Макрона за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Президент добавил, что это правильный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир.

Владимир Зеленский также отметил, что Америка способна добиваться чрезвычайных результатов. И чтобы добиться успеха в завершении российско-украинской войны, нужно единство Америки, Европы и всех в мире ценящих безопасность, а также сильные позиции и гарантии мира.

Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это верно. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок, — подытожил президент Украины. Поделиться

Что этому предшествовало

9 декабря представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что если в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет, то всех новобранцев обеспечат полным снаряжением.

С подобным заявлением по этому поводу глава Госдепа США Энтони Блинкен выступил на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО.

Это имеет критическое значение, потому что даже при наличии денег и боеприпасов, на линии фронта должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украине придется принять сложные решения относительно дальнейшей мобилизации, но эти решения необходимы, — отметил Блинкен. Поделиться

Несмотря на это, шеф американской дипломатии не отрицает, что у официального Вашингтона есть и свои обязательства.