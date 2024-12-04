США призывают Украину к принятию "сложных решений" для победы в войне

Команда американского лидера Джо Байдена считает, что Украина должна принять "сложные решения" касательно продолжения мобилизации, чтобы не проиграть войну.
Главные тезисы
- Энтони Блинкен отметил важность каждого солдата, которого Украина мобилизует для защиты родины.
- В свою очередь, США заявили, что выполняют все свои обещания Киеву на фоне войны.
США снова призывают Украину усилить мобилизацию
С заявлением по этому поводу глава Госдепа США Энтони Блинкен выступил на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО.
Несмотря на это, шеф американской дипломатии не отрицает, что у официального Вашингтона есть и свои обязательства.
По его словам, для каждого человека, каждого солдата, которого Украина мобилизует, США обязались обеспечить их подготовку и необходимое снаряжение для эффективной защиты страны.
В Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию
Напомним, 8 ноября официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и продлении срока проведения общей мобилизации.
Они будут действовать как минимум еще 90 дней.
Что важно понимать, это уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны в стране.
Военное положение предполагает ограничение свободы движения и другие ограничения для граждан. Общая мобилизация дает право призывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет на службу в армии.
Действующий закон о мобилизации требует обновления учетных данных граждан от 18 до 60 лет, включая номер телефона и адрес проживания.
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