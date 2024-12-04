США призывают Украину к принятию "сложных решений" для победы в войне
Категория
Политика
Дата публикации

США призывают Украину к принятию "сложных решений" для победы в войне

Госдеп США
Блинкен
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Команда американского лидера Джо Байдена считает, что Украина должна принять "сложные решения" касательно продолжения мобилизации, чтобы не проиграть войну.

Главные тезисы

  • Энтони Блинкен отметил важность каждого солдата, которого Украина мобилизует для защиты родины.
  • В свою очередь, США заявили, что выполняют все свои обещания Киеву на фоне войны.

США снова призывают Украину усилить мобилизацию

С заявлением по этому поводу глава Госдепа США Энтони Блинкен выступил на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО.

Это имеет критическое значение, потому что даже при наличии денег и боеприпасов на линии фронта должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украине придется принять сложные решения относительно дальнейшей мобилизации, но эти решения необходимы.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Несмотря на это, шеф американской дипломатии не отрицает, что у официального Вашингтона есть и свои обязательства.

По его словам, для каждого человека, каждого солдата, которого Украина мобилизует, США обязались обеспечить их подготовку и необходимое снаряжение для эффективной защиты страны.

В Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию

Напомним, 8 ноября официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и продлении срока проведения общей мобилизации.

Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

Что важно понимать, это уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны в стране.

Военное положение предполагает ограничение свободы движения и другие ограничения для граждан. Общая мобилизация дает право призывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет на службу в армии.

Действующий закон о мобилизации требует обновления учетных данных граждан от 18 до 60 лет, включая номер телефона и адрес проживания.

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