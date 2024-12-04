США закликають Україну до ухвалення "складних рішень" для перемоги у війні

Команда американського лідера Джо Байдена вважає, що Україна повинна прийняти “складні рішення” щодо продовження мобілізації, щоб не програти війну.

США знову закликають Україну посилити мобілізацію

З заявою з цього приводу очільник Держдепу США Ентоні Блінкен виступив під час брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО.

Це має критичне значення, бо навіть за наявності грошей та боєприпасів, на лінії фронту мають бути люди, аби протистояти російській агресії. Україні доведеться ухвалити складні рішення стосовно подальшої мобілізації, але ці рішення є необхідними. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Попри це, шеф американської дипломатії не заперечує, що офіційний Вашингтон мають і свої зобов'язання.

За його словами, для кожної особи, кожного солдата, якого Україна мобілізує, США зобов'язалися забезпечити їхню підготовку і необхідне спорядження для ефективного захисту країни.

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

Нагадаємо, 8 листопада офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації.

Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.

Що важливо розуміти, це вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни в країні.

Воєнний стан передбачає обмеження свободи руху та інші обмеження для громадян. Загальна мобілізація надає право призивати громадян віком від 18 до 60 років на службу в армії.