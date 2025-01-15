В Україні знову продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

Верховна Рада 15 січня проголосувала за законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.

До якого терміну в Україні буде продовжено воєнний стан та мобілізацію

Згідно з законами воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

За законопроєкти №12404 і 12405 проголосували відповідно 315 і 310 народних обранців.

Це буде 14 раз, коли парламент голосує за воєнний стан та мобілізацію. Законопроєкти набудуть чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.