В Україні знову продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

Верховна Рада 15 січня проголосувала за законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.
Головні тези:
- Парламент України продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації щонайменше на 90 днів.
- Закони №12404 і 12405 передбачають їхню дію від 8 лютого до 9 травня 2025 року.
- Під час воєнного стану в Україні можливі обмеження свободи руху, комендантська година та перевірка особистих речей.
- Загальна мобілізація охоплює призов на службу громадян віком від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки.
- Комплексний закон про мобілізацію 2024 року передбачав оновлення військово-облікових даних українців віком від 18 до 60 років.
До якого терміну в Україні буде продовжено воєнний стан та мобілізацію
Згідно з законами воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
За законопроєкти №12404 і 12405 проголосували відповідно 315 і 310 народних обранців.
Це буде 14 раз, коли парламент голосує за воєнний стан та мобілізацію. Законопроєкти набудуть чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським.
Воєнний стан та мобілізація в Україні
Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.
Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.
Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.
Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.
18 травня 2024 року в Україні набув чинності комплексний закон про мобілізацію. Який серед іншого передбачав оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними, призовниками і резервістами віком від 18 до 60 років. Йдеться про номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та електронну пошту. Виконати цю вимогу громадяни мали б до 16 липня включно. Після чого на порушників можуть накласти штраф, а також їм можуть відправити повістки поштою.
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