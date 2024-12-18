В Украине создадут единый реестр военных — что он будет предусматривать

Верховная Рада приняла изменения в законы о воинской обязанности, реестре военнообязанных и системе здравоохранения. Законопроект №12066 поддержали 254 народных депутата.
Главные тезисы
- Создание Единого государственного реестра военных для систематизации и обеспечения доступа к информации.
- Внедрение уникального электронного идентификатора для идентификации военнослужащих.
- Предоставление электронных административных и социальных услуг военнослужащим и их семьям.
- Продление военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года в Украине.
- Взаимодействие электронной системы здравоохранения и Единого государственного реестра для обеспечения данных Министерству обороны.
Что будет предусматривать единый реестр военных
Как сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, документ №12066 предлагает дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе» новой статьей 25-1.
Основные положения закона:
Создание Единого государственного реестра военнослужащих, которое будет содержать базу данных о военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта.
Внедрение уникального электронного идентификатора для точной идентификации военнослужащих.
Автоматическое внесение данных о медицинских осмотрах в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Информация из реестра будет использоваться в единой информационной системе Министерства обороны и Государственном вебпортале электронных услуг в сфере национальной безопасности.
Данные будут обеспечивать предоставление электронных административных и социальных услуг военнослужащим и семьям.
Предусмотрено также взаимодействие между электронной системой здравоохранения и Единым государственным реестром.
До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация
Согласно законам военное положение и мобилизация будут действовать с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
Последний раз Владимир Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в августе до 10 ноября.
Это будет уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны.
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