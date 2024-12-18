В Украине создадут единый реестр военных — что он будет предусматривать
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине создадут единый реестр военных — что он будет предусматривать

В Украине создадут единый реестр военных — что он будет предусматривать
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла изменения в законы о воинской обязанности, реестре военнообязанных и системе здравоохранения. Законопроект №12066 поддержали 254 народных депутата.

Главные тезисы

  • Создание Единого государственного реестра военных для систематизации и обеспечения доступа к информации.
  • Внедрение уникального электронного идентификатора для идентификации военнослужащих.
  • Предоставление электронных административных и социальных услуг военнослужащим и их семьям.
  • Продление военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года в Украине.
  • Взаимодействие электронной системы здравоохранения и Единого государственного реестра для обеспечения данных Министерству обороны.

Что будет предусматривать единый реестр военных

Как сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, документ №12066 предлагает дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе» новой статьей 25-1.

Основные положения закона:

  1. Создание Единого государственного реестра военнослужащих, которое будет содержать базу данных о военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта.

  2. Внедрение уникального электронного идентификатора для точной идентификации военнослужащих.

  3. Автоматическое внесение данных о медицинских осмотрах в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Информация из реестра будет использоваться в единой информационной системе Министерства обороны и Государственном вебпортале электронных услуг в сфере национальной безопасности.

Данные будут обеспечивать предоставление электронных административных и социальных услуг военнослужащим и семьям.

Предусмотрено также взаимодействие между электронной системой здравоохранения и Единым государственным реестром.

До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация

Согласно законам военное положение и мобилизация будут действовать с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Последний раз Владимир Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в августе до 10 ноября.

Это будет уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны.

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