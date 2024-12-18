В Україні створять єдиний реєстр військових — що він передбачатиме

Верховна Рада ухвалила зміни до законів щодо військового обов’язку, реєстру військовозобов’язаних та системи охорони здоров’я. Законопроєкт №12066 підтримали 254 народних депутати.

Що передбачатиме єдиний реєстр військових

Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, документ №12066 пропонує доповнити закон «Про військовий обов’язок і військову службу» новою статтею 25-1.

Основні положення закону:

Створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, що міститиме базу даних про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту. Запровадження унікального електронного ідентифікатора для точної ідентифікації військовослужбовців. Автоматичне внесення даних про медичні огляди до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Інформація з реєстру використовуватиметься в єдиній інформаційній системі Міністерства оборони та на Державному вебпорталі електронних послуг у сфері національної безпеки.

Дані забезпечуватимуть надання електронних адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям і їхнім родинам.

Також передбачено взаємодію між електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним реєстром. Це дозволить Міністерству оборони отримувати дані про результати медичних оглядів, необхідних для визначення придатності громадян до військової служби.

До якого терміну в Україні буде продовжено воєнний стан та мобілізацію

Згідно з законами воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Останній раз Володимир Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у серпні, до 10 листопада.

Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.