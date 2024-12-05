В Украине стартует программа єКнига. Кто получит средства на покупку литературы

Минкульт совместно с Минцифрой и Украинским институтом книги запускают программу "Книга", которая должна стимулировать читательскую активность и поддержать издательскую отрасль нашей страны.

В Украине будет действовать программа

Граждане Украины, в 2024 году достигшие 18-летнего возраста, могут в течение года с даты рождения получить от государства 908 гривен на книги. Эти средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Подать заявку на получение средств можно через приложение "Дія". Там нужно будет выбрать услугу єКнига, а затем перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную банковскую карту єКнига в одном из банков Украины.

Если заявку одобрят, деньги зачислят на карточку, использовать их нужно в течение 3 месяцев.

Программа финансируется из государственного бюджета.

В ведомстве отметили, что покупать книги можно только на украинском языке, в книжных магазинах, участвующих в программе. Список книжных магазинов будет опубликован на сайтах "Дії" и Украинского института книги.

Оплатить приобретение книг картой єКнига можно в безналичной форме: бесконтактно с использованием смартфона (NFC) на терминале в книжном магазине или с использованием реквизитов карты єКнига на сайте книжного магазина. Поделиться

Фонд Баффета восстановит разрушенную РФ харьковскую типографию

Об этом сам Баффет и вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщили во время панели в ходе Книжного арсенала 31 мая.

Свириденко отметила, что правительство определяет книгопечать как сферу, которую мы "хотим и будем" поддерживать, однако только этого недостаточно для полноценного возобновления производства. Вице-премьер добавила, что министерство будет предоставлять гранты на новое оборудование для типографии.