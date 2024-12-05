В Україні стартує програма єКнига. Хто отримає кошти на купівлю літератури

Мінкульт спільно з Мінцифрою та Українським інститутом книги запускають програму єКнига, яка має стимулювати читацьку активність і підтримати видавничу галузь нашої країни.

В Україні діятиме програма єКнига

Громадяни України, які у 2024 році досягли 18-річного віку, можуть протягом року з дати народження отримати від держави 908 гривень на книжки. Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок "Дія". Там треба буде обрати послугу "єКнига", а потім перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному з банків України.

Якщо заявку схвалять, гроші зарахують на картку, використати їх потрібно буде протягом 3 місяців.

Програму фінансують із державного бюджету.

У відомстві зазначили, що купувати книжки можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Перелік книгарень буде опубліковано на сайтах "Дія" та Українського інституту книги.

Оплатити придбання книг карткою "єКнига" можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні. Поширити

Фонд Баффета відновить зруйновану РФ харківську друкарню

Про це сам Баффет та віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомили під час панелі у ході Книжкового арсеналу 31 травня.

Свириденко наголосила на тому, що уряд визначає книгодрук як сферу, яку ми "хочемо та будемо" підтримувати, проте лише цього недостатньо для повноцінного відновлення виробництва. Віцепрем’єрка додала, що міністерство надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.