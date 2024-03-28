В Украине успешно протестировали новый минный трал Ratel Deminer
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине успешно протестировали новый минный трал Ratel Deminer

Михаил Федоров
Ratel Deminer
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В Украине протестировали новый комплекс для разминирования Ratel Deminer. Он поможет с гуманитарным разминированием, а также пригодится ВСУ.

Минный трал Ratel Deminer: что известно

Минный трал находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизнь военных. Это разработка от Brave1.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Комплекс оснащен камерой дневного видения, что помогает им лучше управлять. Ratel Deminer уничтожает мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

Разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях. Комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.

Ratel Deminer получил статус BRV1, что означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. В настоящее время комплекс дорабатывают и увеличивают мощности.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же, в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

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