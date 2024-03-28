В Украине успешно протестировали новый минный трал Ratel Deminer

В Украине протестировали новый комплекс для разминирования Ratel Deminer. Он поможет с гуманитарным разминированием, а также пригодится ВСУ.
Минный трал Ratel Deminer: что известно
Минный трал находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизнь военных. Это разработка от Brave1.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях. Комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.
Ratel Deminer получил статус BRV1, что означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. В настоящее время комплекс дорабатывают и увеличивают мощности.
Разминирование Украины
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
К тому же, в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.
Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.
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